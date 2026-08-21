El fiscal del caso Maradona sostiene que hubo delito y que el juicio no se anulará

El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, afirmó este jueves que la entrega de la historia clínica del padre de Diego Armando Maradona en lugar de la del exfutbolista pudo constituir un delito de acción pública, y descartó que el hallazgo vaya a interrumpir el juicio por la muerte del astro, ocurrida en noviembre de 2020.

“Nos engañaron, cometieron delito y ahora quieren voltear un juicio cuando termina”, declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro. “Lamento decirles que no les sirvió de nada. El juicio no lo van a voltear”. Sostuvo que se trata de “un delito continuado” que comenzó el 5 de enero de 2021, cuando la empresa de medicina prepaga Swiss Medical remitió la documentación a la fiscalía.

El tribunal, integrado por los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, hizo lugar al pedido del Ministerio Público y ordenó allanar las oficinas de Swiss Medical y dos centros vinculados a la compañía: la Clínica Olivos, donde estuvo internado el exfutbolista, y el Sanatorio de los Arcos, donde estuvo su padre.

La irregularidad se conoció el martes, cuando los abogados de Nancy Forlini, coordinadora médica de Swiss Medical y una de las acusadas, advirtieron que la junta médica que analizó las circunstancias de la muerte había examinado estudios del padre del futbolista, fallecido en junio de 2015 y con el mismo nombre. Uno de los análisis está fechado el 3 de mayo de 2015, cuando Maradona dirigía un equipo en Dubái. La documentación figuraba a nombre de Diego Armando Maradona, pero con los números de afiliado y de historia clínica del padre.

Ferrari apuntó contra Nicolás D'Albora, defensor de Forlini, cuyo estudio jurídico representa además a Swiss Medical desde hace una década. “Solo el que puso la trampa puede saber dónde está oculta”, dijo. El letrado negó cualquier maniobra: sostuvo que su estudio detectó el error el martes, lo atribuyó al área de laboratorio de la empresa y afirmó que, si alguien alteró documentación, deberá responder. También cuestionó que ni la fiscalía ni los peritos lo advirtieran durante años. El abogado de Diego Junior Maradona pidió que D'Albora sea apartado del proceso.

El informe de la junta médica, presentado a fines de abril de 2021, califica de “inadecuado, deficiente y temerario” el accionar de los médicos Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, y constituye una prueba central de la acusación. Las defensas podrían solicitar su nulidad. Un abogado de otro acusado señaló que el debate no depende de ese informe, aunque su credibilidad queda afectada. Ninguno de los profesionales juzgados ha sido condenado.

El primer juicio, iniciado en marzo de 2025, fue anulado dos meses después al conocerse que una de las juezas participaba en un documental sobre el propio proceso.