Un juez pide informes urgentes al Gobierno argentino sobre el destino de los fondos viales

El portavoz presidencial, Adrián Ravier, negó este martes en la Casa Rosada que existiera malversación

El juez federal Ernesto Kreplak, con sede en La Plata, admitió esta semana un amparo colectivo y solicitó informes urgentes al Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación sobre el uso de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso que se financia con el impuesto a los combustibles líquidos y cuyo destino legal es la construcción y el mantenimiento de rutas nacionales.

La causa se originó en una investigación del diario La Nación según la cual, entre enero de 2024 y mayo de 2026, ingresaron al fideicomiso 1.503.252 millones de pesos y se ejecutaron en obra vial 394.406 millones, un 26,2 % del total. Al 31 de mayo, el fondo mantenía más de un billón de pesos —cerca de 670 millones de dólares— colocados en títulos públicos y plazos fijos. La ejecución fue del 11,3 % en 2024, del 39 % en 2025 y del 18,5 % en los primeros cinco meses de este año.

El 28,58 % de lo recaudado por el impuesto a los combustibles se dirige al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, y la mitad de esa porción corresponde al SisVial.

El portavoz presidencial, Adrián Ravier, negó este martes en la Casa Rosada que existiera malversación. Días antes había declarado a medios provinciales que parte de lo recaudado se había destinado “a lograr el equilibrio fiscal”, uno de los ejes de la política económica de Javier Milei. Ravier sostuvo que el nuevo esquema del Gobierno consiste en que las rutas nacionales se financien con inversión privada y no con recursos tributarios. De los 40.000 kilómetros de la red nacional, el Ejecutivo ha licitado 9.000.

El amparo fue promovido por la diputada Victoria Tolosa Paz, que además presentó una denuncia penal. “El Gobierno cobra un impuesto a los combustibles para mantener nuestras rutas y, en lugar de destinarlos a obras, tres de cada cuatro pesos del SisVial fueron a la timba financiera”, afirmó. Otra denuncia, de la diputada Marcela Pagano, recayó en el juzgado de Julio Ercolini, que hasta esta semana no la había girado al fiscal. No hay funcionarios imputados ni causa penal formalmente abierta.

Coberturas posteriores extendieron el patrón a otros fondos. Según el portal de verificación Chequeado, de los 375.000 millones de pesos recaudados desde principios de 2024 con destino a obras hídricas se ejecutó alrededor de un tercio y el resto se colocó en letras del Tesoro y depósitos.

El sindicato de Vialidad Nacional sostiene que el 70 % de las carreteras presenta condiciones de regulares a malas. Milei había anunciado en 2024 la eliminación de los fondos fiduciarios, a los que calificó de “cajas de la política”; permanecen activos alrededor de 27, con su administración concentrada en el Ministerio de Economía.