Harry y Meghan trasladarán su residencia al Reino Unido sin retomar funciones oficiales

El traslado se produce seis años después de que la pareja abandonara sus funciones oficiales, en marzo de 2020, y se instalara en California

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, se instalarán en el Reino Unido a partir del próximo otoño, aunque no reanudarán sus funciones como miembros activos de la Casa Real, según informaron el miércoles medios británicos. La información fue adelantada por el diario The Telegraph y corroborada a la agencia AP por una persona cercana a la pareja no autorizada a hablar públicamente. No ha habido pronunciamiento oficial del palacio ni de los duques.

Sus hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, ya están matriculados en escuelas británicas y comenzarán las clases en septiembre. La familia residirá en una vivienda privada, sin carácter oficial, fuera de Londres, y mantendrá su casa de Montecito, en California, así como una propiedad vacacional en Portugal.

Según las mismas fuentes, Meghan continuará dirigiendo desde el Reino Unido su empresa As Ever, mientras que Harry, hijo menor del rey Carlos III, podrá dedicar más tiempo a las organizaciones benéficas británicas con las que colabora.

El traslado se produce seis años después de que la pareja abandonara sus funciones oficiales, en marzo de 2020, y se instalara en California. La salida, bautizada por la prensa británica como “Megxit”, siguió a una reunión convocada por la reina Isabel II en su residencia de Sandringham, en la que se concluyó que la permanencia parcial en la Casa Real no era viable.

Desde Estados Unidos, la pareja mantuvo un pulso público con la monarquía. En una entrevista con Oprah Winfrey en 2021 afirmaron que un miembro de la familia real, al que no identificaron, había hecho un comentario sobre el futuro tono de piel de Archie antes de su nacimiento. Isabel II respondió con un comunicado en el que señaló que las cuestiones planteadas se abordarían en privado y que los recuerdos de lo ocurrido “podían variar”. Meghan sostuvo también que la princesa de Gales la había hecho llorar antes de la boda de 2018. Ese mismo año fueron publicadas acusaciones de acoso a empleados del palacio, que ella negó.

En 2021 la reina retiró a su nieto los títulos militares y los patrocinios reales. Las críticas continuaron en un documental de Netflix y en la autobiografía del duque, Spare, publicada tras la muerte de Isabel II, en la que relató un altercado físico con su hermano Guillermo y calificó de “peligrosa” a la reina Camila. Los palacios no comentaron esos pasajes.

Una encuesta de YouGov de julio situó en un 22 % las opiniones favorables sobre Meghan, frente a un 65 % desfavorables; en el caso de Harry, los registros fueron del 33 % y el 58 %. En 2024, tras el diagnóstico de cáncer de Carlos III, el duque viajó a Londres para verlo y ambos permanecieron juntos menos de 45 minutos.