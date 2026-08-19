La feria agropecuaria uruguaya que acogió delegaciones de las Falklands abre su convocatoria 2026

Las Falklands/Malvinas participaron por primera vez con delegación y stand propios en 2015

La Asociación Rural del Uruguay presentó este lunes la edición 121 de la Expo Prado, la mayor muestra ganadera, agroindustrial y comercial del país, que se celebrará del 11 al 20 de septiembre en el predio ferial del Prado, en Montevideo. El acto incluyó la inauguración del último de los tres galpones históricos del recinto, reconstruidos desde 2023.

Las estructuras, obra del arquitecto Cayetano Buigas y Monravá, están declaradas Monumento Histórico Nacional, por lo que la intervención debió respetar los diseños originales, según explicó Carlos Pascual, uno de los responsables del proyecto. La inversión se estimó en 1,5 millones de dólares por galpón.

“Por aquí pasó la evolución productiva de Uruguay”, afirmó el presidente de la ARU, Rafael Ferber, quien agradeció el acompañamiento de la Intendencia de Montevideo, propietaria del predio. Sostuvo que el recinto debe utilizarse durante todo el año y no solo durante los diez días de la exposición. El intendente Mario Bergara señaló que el 60 % del territorio departamental es rural y que de esa zona procede el 40 % de las frutas y verduras que consumen los uruguayos.

El director de Exposiciones de la ARU, Rodrigo Granja, indicó que la muestra pecuaria reunirá más de 2.000 animales de 40 razas, entre bovinos de carne y leche, ovinos, caprinos, suinos, equinos, conejos, aves de corral y perros. La sección agroindustrial y comercial contará con más de 650 expositores y unas 2.500 marcas, además de presencia institucional nacional, departamental y de varias embajadas.

Esa dimensión internacional ha convertido a la feria en escenario recurrente de una disputa diplomática. Las Falklands/Malvinas participaron por primera vez con delegación y stand propios en 2015, dentro del pabellón de la embajada británica, y han vuelto en ediciones posteriores. En 2024 la delegación isleña permaneció dos semanas en el país, visitó establecimientos rurales y centros de investigación del INIA y asistió a la apertura del pabellón británico junto al embajador Malcolm Green y al entonces canciller uruguayo Omar Paganini.

La presencia ha motivado protestas argentinas casi todos los años. En 2017 el entonces canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa pidió retirar la referencia a las islas del stand británico. En 2022 la Cancillería argentina emitió un comunicado formal y realizó gestiones ante el Gobierno uruguayo y ante la propia ARU para desalentar la participación isleña. En 2025 la embajadora británica en Montevideo, Fayee O'Connor, informó por cortesía a su par argentino, Alberto Iribarne, antes de la muestra.

Argentina mantiene un reclamo de soberanía sobre el archipiélago, administrado por el Reino Unido desde 1833; en el referéndum de 2013 los habitantes votaron mayoritariamente por conservar su condición de territorio británico de ultramar. La participación isleña en la edición de este año no ha sido confirmada.