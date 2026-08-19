Falklands consolida el futuro de su economía en las industrias pesquera y de hidrocarburos

A fines del 2025 Fortuna Ltd adquirió Ocean Fish Group, una empresa pesquera y procesadora de Cornwall, Inglaterra

La Aoka Mizu, nave de almacenamiento y producción de crudo para colaborar con la extracción offshore y que aparentemente vendrá al yacimiento de Sea Lion

La Comisión de Planificación y Construcción de las Falklands autorizó dos proyectos vinculados a los sectores que sostienen la economía de las Islas, la pesca y los hidrocarburos.

Una constructora local presentó planos solicitando permiso para levantar 160 viviendas modulares, en un complejo de dos pisos con capacidad para 320 camas, destinado a alojar al personal afectado al desarrollo del yacimiento offshore Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum junto a la británica Rockhopper Exploration, que mantiene el 35% de las licencias. Se anticipa que la extracción de hidrocarburos comenzará durante el primer semestre de 2028.

Los planos indican que el complejo contará con estacionamiento y amplio espacio de almacenaje y depósito de equipos y materiales. Se trata de un predio que en 2013 ya se había utilizado para montar un hotel desarmable junto a un obrador, con un propósito similar, aunque la variabilidad del precio del petróleo obligó entonces a desistir del proyecto.

El predio está lo suficientemente alejado del casco de la capital, Stanley, como para evitar contaminación sonora, y cuenta con caminería suficiente para resguardar a los peatones. Tras esas aclaraciones, las consultas a los vecinos y el compromiso de la petrolera de cumplir con las condiciones, los planos recibieron aprobación, según indicó la Comisión.

En la misma instancia, la Comisión aprobó los planos de Fortuna Ltd, la mayor empresa pesquera de las Islas, que solicitó autorización para construir nuevas oficinas acordes al volumen de negocios que ha consolidado. Con sede en Stanley, Fortuna es el principal titular de cuotas y licencias de las Falklands para calamar Loligo e Illex, peces de aleta y merluza negra. En noviembre de 2025 adquirió Ocean Fish Group, una pesquera y procesadora de Cornualles, Inglaterra, tras haber comprado en 2024 la empresa de remolcadores Holyhead Towing, en Anglesey, Gales.