Detenido en Bolivia un consultor argentino que asesoró la campaña de Milei tras un ataque a tiros

La abogada, de 33 años, fue operada y sobrevivió; ninguno de los proyectiles alcanzó órganos vitales. La causa se investiga como tentativa de feminicidio

La policía boliviana detuvo en la madrugada del martes al consultor político argentino Fernando Cerimedo, en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, horas después de que su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, recibiera tres disparos frente a un hotel de esa ciudad. Cerimedo no ha sido imputado formalmente ni se ha establecido su participación en el ataque, que permanece bajo investigación.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, explicó que los investigadores tenían información sobre el desplazamiento del consultor y desplegaron personal en el aeropuerto. Señaló que se investiga una desavenencia previa entre ambos como una de las hipótesis. “Días pasados habrían tenido un problema sentimental la señora Beller y el señor Cerimedo”, declaró. El detenido quedó a disposición de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

Las cámaras de seguridad registraron el ataque, ocurrido el lunes por la noche en la zona empresarial de la ciudad. Dos hombres vestidos como repartidores de comida a domicilio descendieron de una motocicleta, dispararon contra Beller en la puerta del hotel y se llevaron su bolso y su teléfono antes de huir. La abogada, de 33 años, fue operada y sobrevivió; ninguno de los proyectiles alcanzó órganos vitales. La causa se investiga como tentativa de feminicidio.

Desde el hospital, Beller sostuvo que fue citada en el lugar con un pretexto vinculado a un caso judicial y afirmó que fingió estar muerta para evitar que la remataran. Acusó a Cerimedo de haber intentado estrangularla en dos ocasiones desde el inicio de su relación, a finales de 2025, dijo estar embarazada de cuatro semanas y pidió protección. Afirmó también tener conocimiento de presuntos hechos de corrupción en el entorno del presidente Rodrigo Paz. No consta imputación por ninguna de estas acusaciones y el Gobierno no se ha pronunciado sobre ellas.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, pidió “una investigación seria y profunda” y sostuvo que en Bolivia “nadie está por encima de la ley”. El vicepresidente, Edman Lara, calificó el hecho de atentado “contra la vida, la democracia y la libertad de expresión”.

Cerimedo es cofundador del medio digital La Derecha Diario y participó en la estrategia en redes que acompañó la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. Trabajó también para Jair Bolsonaro y fue investigado por la justicia brasileña por la difusión de la tesis de fraude en las elecciones de 2022, causa de la que resultó eximido. Asesoró la campaña de Paz y mantiene un vínculo con su Gobierno, aunque el Ejecutivo boliviano sostiene que no integra la estructura del Estado. En julio, el entonces ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que su consultoría se financia con recursos externos.

Beller fue candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo en 2019 y en los últimos años ejerció como analista política crítica de esa fuerza.