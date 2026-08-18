Trump publica un mapa que designa el estrecho de Ormuz como “nuevo territorio de Estados Unidos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este martes en su red social Truth una imagen en la que aparece un mapa del estrecho de Ormuz rodeado por un círculo y acompañado de la leyenda “NUEVO territorio de Estados Unidos”, sobre una franja con los colores de la bandera estadounidense. El mensaje no llevaba texto adicional.

El círculo trazado sobre la imagen abarca también una porción del territorio continental iraní situado en la orilla norte del paso, que separa el golfo Pérsico del golfo de Omán. Por esa vía transitaba antes del conflicto alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

Horas después, el mandatario escribió un segundo mensaje: “No hay conversaciones ni charlas en marcha, ni previstas, con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue en pleno efecto y vigor. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas”.

Ese mismo día, un buque mercante fue atacado por un proyectil no identificado en aguas omaníes del estrecho, cuando salía del golfo Pérsico, según la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas. La sala de máquinas resultó dañada y la guardia costera de Omán acudió a rescatar a la tripulación. El tránsito comercial permanece muy por debajo de los niveles previos al conflicto, iniciado el 28 de febrero.

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, respondió a la publicación en la red social X. “El estrecho de Ormuz no puede ser tomado por un tuit, ni por un portaaviones, ni emitiendo una orden, ni con un discurso electoral”, escribió. “Irán ni teme las amenazas ni se acobarda ante demostraciones de poder”. Otros funcionarios iraníes calificaron la afirmación de disparate.

Trump había anticipado la idea el viernes en un acto en Long Island, en el estado de Nueva York. “Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos”, dijo. “Tenemos el bloqueo: ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase”. En la misma intervención se refirió a América Latina: “¿Y qué tal Venezuela? Venezuela fue una guerra de un día, y ahora trabajamos muy bien con ellos. Hemos recibido millones y millones de barriles de petróleo”.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario ha planteado reclamaciones territoriales sobre Groenlandia, el canal de Panamá, Canadá y Venezuela. Ormuz es un corredor de aguas internacionales limitado al norte por Irán y al sur por Omán. Reclamar soberanía sobre él contrasta con décadas de política declarada de Washington en favor de la libertad de navegación, que ha defendido mediante patrullas regulares en zonas como el mar de China Meridional.