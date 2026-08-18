Petrobras confirma petróleo frente a la costa de Amapá pero aún no puede estimar el volumen

Lula, que participó en el acto, destacó la importancia del hallazgo para la producción petrolera futura del país, pero sostuvo que no modifica la estrategia brasileña en energías renovables

La estatal brasileña Petrobras confirmó este lunes la presencia de petróleo en el pozo exploratorio Morpho, situado en aguas ultraprofundas frente al estado septentrional de Amapá, en la cuenca de Foz do Amazonas. La compañía advirtió que todavía no puede estimar el volumen hallado ni la viabilidad de una explotación comercial.

“Hay petróleo, hay descubrimiento. Todavía no sabemos cuánto”, declaró la presidenta de la empresa, Magda Chambriard, durante un acto en Oiapoque junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El anuncio confirma y precisa el del viernes pasado, cuando Petrobras informó de la identificación de hidrocarburos en el pozo mediante perfiles eléctricos e indicios en roca.

Chambriard indicó que resta perforar alrededor de mil metros hasta el fondo del pozo y que la operación concluirá en un plazo de 15 a 20 días. Después se abrirá una fase de delimitación destinada a medir la extensión del reservorio y el volumen recuperable. Un hallazgo en un pozo exploratorio no equivale por sí solo a una reserva comercialmente explotable.

El pozo Morpho se encuentra a unos 175 kilómetros de la costa de Amapá y a cerca de 500 de la desembocadura del Amazonas, con una lámina de agua de 2.886 metros. Petrobras opera el bloque FZA-M-59 con una participación del 100 %, adquirida en la undécima ronda de licitaciones de la Agencia Nacional del Petróleo en 2013 bajo régimen de concesión. Según Chambriard, la empresa ha invertido unos 3.000 millones de dólares desde que comenzó la campaña exploratoria en la región en agosto del año pasado, con un costo operativo cercano al millón de dólares diarios.

La perforación en esta cuenca fue objeto de un proceso de licenciamiento prolongado. El Instituto Brasileño del Medio Ambiente rechazó inicialmente la solicitud en 2023 y concedió el permiso en octubre de 2025. Petrobras prevé perforar otros tres pozos en el mismo bloque y cinco en áreas adyacentes, sujetos a nuevas autorizaciones ambientales, y ya ha presentado las solicitudes correspondientes.

La Margen Ecuatorial brasileña pertenece a la misma provincia geológica que los yacimientos desarrollados en Guyana y Surinam, lo que explica el interés de la industria por la zona. Petrobras enmarca la exploración en su estrategia de reposición de reservas.

Lula, que participó en el acto, destacó la importancia del hallazgo para la producción petrolera futura del país, pero sostuvo que no modifica la estrategia brasileña en energías renovables. “El país va a seguir siendo el país de la innovación de los biocombustibles y va a seguir siendo muy grande en la cuestión del combustible renovable”, afirmó. Según el mandatario, Brasil mantendrá las inversiones en biocombustibles y otras fuentes renovables mientras evalúa el potencial de nuevas áreas petroleras.