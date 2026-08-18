Moscú advierte al Reino Unido de “consecuencias” por los drones británicos usados contra su territorio

El Ministerio de Defensa británico respondió que el país permanece “hombro con hombro” con Ucrania

La embajada de Rusia en Londres acusó al Gobierno británico de optar deliberadamente por una escalada del conflicto en Ucrania, tras conocerse que drones de fabricación británica fueron empleados en ataques contra objetivos en territorio ruso. “Al hacerlo, el Reino Unido actúa como cómplice y coautor de crímenes sangrientos y ataques terroristas”, señaló en un comunicado.

“Las acciones de Londres tendrán inevitablemente consecuencias de las que deberá responder”, añadió la representación diplomática, que advirtió que cuanto mayor sea la implicación británica en el conflicto, “mayor será el precio que pagará”.

El Ministerio de Defensa británico respondió que el país permanece “hombro con hombro” con Ucrania. “Rusia no debe albergar ninguna duda sobre la determinación de este Gobierno de oponerse a la agresión rusa, en Ucrania y contra el Reino Unido y nuestros aliados”, indicó un portavoz, que reiteró el compromiso de suministrar a Kiev el equipamiento necesario para defenderse.

La controversia se originó en una información del diario The Sunday Times según la cual Ucrania empleó drones producidos por dos empresas británicas en su campaña de ataques en profundidad. Una fuente militar confirmó a la BBC que esos aparatos fueron utilizados. Ninguna de las dos compañías ha sido identificada públicamente y el ministerio no confirmó ni desmintió su uso concreto. Sería la primera vez que se verifica el empleo de drones británicos en ataques transfronterizos contra territorio ruso desde el inicio de la invasión, en febrero de 2022.

Entre los blancos alcanzados figuran refinerías en Volgogrado y Yaroslavl y depósitos del minorista en línea Wildberries. La portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, sostuvo que se usaron drones con componentes y configuraciones británicas contra territorio ruso, incluido un depósito de combustible en el distrito de Kamensky, región de Rostov. Kiev afirma haber inutilizado siete de los diez mayores centros logísticos de esa empresa. Diversos informes cifran en más de 35.000 millones de libras el daño económico acumulado de la campaña, una estimación que no ha sido verificada de forma independiente.

Rusia ha emitido advertencias similares en ocasiones anteriores: convocó al embajador británico en noviembre de 2022 por el ataque a la Flota del Mar Negro y en mayo de 2024 amenazó con atacar instalaciones militares británicas dentro y fuera de Ucrania.

En la última noche, según autoridades rusas, unos 620 drones fueron dirigidos hacia la región de Moscú, de los que las defensas antiaéreas destruyeron más de 180, con varios heridos. Un almacén de Wildberries resultó alcanzado y la empresa informó de daños menores. En Ucrania, el gobernador de Zaporiyia, Iván Fedórov, informó de al menos dos muertos y cuatro heridos, y de 1.158 ataques rusos sobre 59 localidades en 24 horas. Ninguno de los balances admite verificación independiente.