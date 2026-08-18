La vicepresidenta argentina dice estar “sumamente preocupada” por los que no llegan a fin de mes

“La clase política tiene que empezar a pensar en esos temas, casi con exclusión de todo el resto”, añadió ante productores y periodistas

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, volvió a marcar distancia del Gobierno de Javier Milei al expresar su inquietud por la falta de empleo y las dificultades económicas de los hogares. “Estoy sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes”, declaró durante la apertura de la Expo Venado 2026, una feria agropecuaria en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.

“La clase política tiene que empezar a pensar en esos temas, casi con exclusión de todo el resto”, añadió ante productores y periodistas. Sostuvo que sin trabajo no hay familia y sin producción no hay trabajo, y que el país “debiera” tener un futuro exitoso dado su potencial, aunque hoy “tiene muchas complejidades”.

Las declaraciones contrastan con la posición del Ejecutivo sobre el endeudamiento de los hogares. La morosidad de las personas físicas alcanzó en junio el 17,5 % del crédito otorgado, según un estudio de la Universidad Austral y la consultora Eco Go, y tanto Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, han descrito la situación como un problema entre privados que debe resolver el mercado.

Villarruel reclamó además la eliminación de los derechos de exportación, conocidos en Argentina como retenciones, un gravamen aplicado desde hace décadas a las ventas externas de granos y otros productos. Afirmó que la actividad del campo y de la industria debe desarrollarse sin esos tributos y sostuvo que “el futuro de la Argentina es agropecuario e industrial”. Reclamó una política de apoyo a la industria nacional.

La vicepresidenta realizó el corte de cinta junto a Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical, un partido ajeno a la coalición gobernante. Consultada sobre el escenario electoral de 2027, dijo que es “fundamental pensar en una unión nacional” sin que el debate quede absorbido por el análisis de “candidaturas ni partidos políticos”.

Villarruel fue compañera de fórmula de Milei en las elecciones de 2023 y preside el Senado, pero mantiene desde hace meses una relación distante con la Casa Rosada. Dirigentes próximos al presidente han pedido públicamente su renuncia.

Esa distancia volvió a hacerse visible el lunes, cuando no fue invitada al acto oficial que encabezó Milei en conmemoración del aniversario de la muerte de José de San Martín, el militar que condujo las campañas de independencia de Argentina, Chile y Perú y principal figura del panteón nacional argentino. La vicepresidenta lo recordó en su cuenta de X, donde escribió que “su ejemplo es el norte de los argentinos que no se arrodillan y que defienden la soberanía nacional todos los días”.