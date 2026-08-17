Un aficionado del Chelsea exhibe una bandera de las Falklands al ingresar Enzo Fernández

El gesto del aficionado remite a la controversia surgida tras la semifinal del Mundial disputada el 15 de julio en Atlanta, en la que Argentina venció a Inglaterra por 2-1

Un aficionado del Chelsea desplegó una bandera de las Falklands/Malvinas en Stamford Bridge el sábado, en el momento en que el centrocampista argentino Enzo Fernández ingresaba al campo durante el último amistoso de pretemporada del club, ganado por 3-1 ante la Real Sociedad.

El jugador entró en el minuto 62 y recibió el brazalete de capitán de manos de Reece James, que abandonó el terreno en ese momento. La grada respondió con una mezcla de abucheos y aplausos. Las coberturas del partido coinciden en que no está claro qué motivó la reacción: la incertidumbre sobre su futuro en el club o su actuación durante el Mundial. Morgan Rogers abrió el marcador a los once minutos y João Pedro anotó dos veces en la segunda mitad.

El gesto del aficionado remite a la controversia surgida tras la semifinal del Mundial disputada el 15 de julio en Atlanta, en la que Argentina venció a Inglaterra por 2-1. Al término del encuentro, varios futbolistas desplegaron ante las tribunas una tela con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. Entre los identificados en las imágenes figuran Cristian Romero y Lisandro Martínez. Fernández, que marcó el gol del empate en ese partido, integraba el plantel pero no ha sido señalado entre quienes sostuvieron la pancarta.

El artículo 34.3 del reglamento del torneo prohíbe la exhibición de mensajes o consignas políticas por parte de los jugadores antes, durante o después de un encuentro. La FIFA abrió un expediente disciplinario contra la federación argentina por conducta del equipo, fallos de seguridad y protocolo, mensajes inapropiados y cánticos y gestos discriminatorios. El procedimiento sigue abierto.

El Gobierno británico calificó el episodio de violación flagrante de las normas sobre mensajes políticos en los estadios y pidió su investigación. El Gobierno de las Falklands, en una declaración a Mirror Football, expresó su decepción y recordó que el partido no involucraba en modo alguno al archipiélago. Señaló que la población isleña fue víctima de una invasión en 1982 que dejó a muchos traumatizados, por lo que la pancarta resultó especialmente insensible, y sostuvo que su política es no ver la política llevada al deporte ni que las islas sean usadas como “political football” en cada conversación entre Inglaterra y Argentina. Confió en que la FIFA sancione conductas de ese tipo conforme a su propio reglamento.

Argentina mantiene un reclamo de soberanía sobre las islas, administradas por el Reino Unido desde 1833. En el referéndum de 2013 los habitantes votaron mayoritariamente por conservar su estatus de territorio británico de ultramar.

Fernández, de 25 años, continúa vinculado a especulaciones sobre su salida del Chelsea. El club fijó un precio cercano a los 120 millones de libras y no recibió ofertas antes del plazo del viernes.