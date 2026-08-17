Falklands discute el influjo de inmigración ante el desarrollo de industria petrolera

Los legisladores MLAs Clifton, Michael Goss y Jack Ford argumentaron en favor de la pausa en los tramites de residencia

Tras el anuncio que el gobierno de las Islas Falkland ha decidido suspender por un año los Permisos de Residencia Permanente, PRP, para realizar una revisión de todo el esquema, la prensa local abordó a dos legisladores, en favor de la iniciativa, para que expliquen las razones de tal medida.

El esquema de PRP es importante en vista de todo la movilización que ha generado en las Islas el inicio del desarrollo de la industria petrolera, la cual requerirá un importante influjo de mano de obra especializada para las distintas etapas de la explotación de los hidrocarburos en el yacimiento de Sea Lion.

Bajo el sistema de PRP, los solicitantes pueden acceder a un permiso para residir y trabajar en las Islas. La suspensión de nuevas solicitudes aplica desde julio/agosto, y se aclaró que no afectará aquellos trámites que ya se encuentran en proceso.

El último censo de población de las Islas data de 2021 y según el mismo sobre una población de unos 3.660, había 331 con PRP, además de 770 con permisos de trabajo y 49 permisos de residencia, que son categorías previas. El censo también demostró que en las Islas conviven más de sesenta nacionalidades de distinto origen, con prevalencia de británicos y adláteres, St. Helena, filipinos, chilenos, y otros, y con ese motivo todos los a;os se celebra el día de las nacionalidades con desfile y despliegue de costumbres, vestimenta típica, bailes y gastronomía. Todos conviven en gran armonía e integración, y la pujante economía de las Falklands vive planteando la necesidad de autorizar el ingreso de más inmigrantes, (temporal o permanente) vista la necesidad de mano de obra, especialmente calificada.

El legislador MLA Lewis Clifton e integrante del Consejo Ejecutivo de las Falklands explicó que la suspensión era “una necesidad sensata y estratégica, dado que muchos de los marcos de referencia habían sido cambiado desde que dicha política y legislación fueran introducidas en el 2021”, agregando que en definitiva “el gobierno de las Islas estaba inmerso en la racionalización de su anterior política de gastos y desembolsos”.

Agregó que se hace necesario comprender los impactos de la inmigración en la demanda de recursos, en tanto continuaba a crecer la población de las Islas a largo plazo en una forma que “promueva la integración y sume demostrables beneficios económicos a largo plazo para las Islas Falkland”.

“Debilidades del sistema”

MLA Clifton quien tiene en la Asamblea Legislativa bajo su área de influencia la cartera de Servicios de Emergencia y Seguridad de las Islas, identificó ciertas “debilidades” en el sistema de puntos para calificar al PRP ‘pausado’ referidos a niveles de ingresos que se encuentran por debajo de niveles impositivos y del salario mínimo; identificó además valores de propiedades y de fondos en efectivo que no resultan representativos, algunas ventajas en el acceso a viviendas y lotes para construir, además que solicitantes personas mayores de 55 años, tan solo precisan de dos años de contribuciones para acceder al beneficio del esquema de pensiones.

El legislador Clifton también apuntó al hecho que algunos solicitantes del Complejo de Mount Pleasant están exentos impositivamente, y tampoco hay un requisito para que “deudas con el sistema de pensiones deben cumplirse previo a la solicitud del beneficio del retiro”.

“Un buen sistema de inmigración debe promover la correcta asimilación e integración de personas que están firmemente comprometidos con el ‘carácter británico’ de las Islas, el derecho a la libre determinación, y el de un sostenido desarrollo económico y de prosperidad para las Islas Falkland”.

Cuando se le preguntó al legislador si la suspensión del esquema por un año ayudaría a resolver algunos de los temas, MLA Clifton respondió afirmativamente, “Si especialmente para aquellos con impactos sobre la demanda de recursos del gobierno en materia de finanzas, viviendas, servicios médicos esenciales y de educación al igual que los mecanismos de apoyo a otros servicios sociales.

“Permisos de trabajo”

Por su parte el legislador MLA Michael Goss también estuvo de acuerdo en que “la necesidad de revisar todo el sistema de inmigración y la forma en que estaba operando, era algo muy pendiente”.

Se le planteó entonces a MLA Goss si la inmigración efectivamente era un tema de tanta relevancia, es que habría también una revisión de los permisos para trabajar en las Falklands.

“No creo que al momento queramos cambiar como funciona ese sistema, como tampoco tratar de hacer algo, lo cual en este momento resultaría contra productivo”.

MLA Goss insistió que el sistema PRP, “es obvio necesita un cambio de enfoque. Se trata de asegurarse que lo que se hace, es efectivamente lo correcto para las Islas”. Agregó que uno de los temas mayores es la vivienda, y por tanto para quienes acceden al PRP tienen que enfrentarse con la actual situación del mercado de viviendas y/o de lotes para construir y “creo necesitamos ese leve impulso para asegurarnos que lo que estamos planteando efectivamente va a funcionar, y así poder seguir avanzando”

Se reduce a que las personas puedan acceder a viviendas, y esa es “una de las principales preocupaciones”. Resulta claro que existe un cuello de botella en el sistema cuando se trata de personas que acceden al PRP y luego salen a la búsqueda de una vivienda.

Por último MLA Goss enfatizó que era necesario alentar a la gente a quedarse en las Islas, “es mejor para los intereses de todos si tenemos a gente que ya están aquí, y han estado con contrato (de trabajo) por varios años. No solo se trata de gente con experiencia relevante, de vivir en las Islas, que saben muy bien como son vida, costumbres, sociabilidad en las Falklands”.

MLA Clifton por su parte dijo que la pausa en el sistema no se interponía con las políticas que apuntan a alentar a gente que permanezca en las Islas. “La gente que quiere hacer de las Falklands su hogar de futuro, invertir en alojamiento, asegurarse oportunidades de empleo y contribuir a la sociedad de las Falklands, a la vez que disfrutan de la forma de vida en Falklands, una pausa de doce meses no tendría por qué negarles o desistirlos de esa futura aspiración”.

Legisladores en desacuerdo

Hay que agregar que durante la sesión de la Asamblea Legislativa a fines de julio cuando se anunció la suspensión de PRP, y una revisión del esquema, no todos los legisladores estuvieron en favor de esa decisión. En efecto el 30 de julio el semanario Penguin News dijo que MLAs Stacy Bragger y Dean Dent manifestaron su desacuerdo, citando temas relativos al razonamiento y objetivos de la medida, y si básicamente se alineaba con las visiones a largo plazo para la inmigración a Falklands, citando en respaldo a sus afirmaciones el Plan de Cumplimiento de una Estrategia para la Fuerza Laboral en las Islas, la cual resaltaba la que conversión del sistema de permisos de trabajo a PRP, eran “de beneficio tanto para el gobierno como para la comunidad”.

El sistema fue pausado por un año a partir de julio/agosto y en su momento el legislador MLA Clifton dijo sentirse confiado en cuanto al cronograma adjunto, entendiendo que el tiempo resultaba suficientemente factible ya que los funcionarios del gobierno “han sido mandatados para que así lo cumplan”.

Observaciones del Penguin News

Empero el semanario Penguin News en su comentario editorial de la semana hizo algunas observaciones sobre lo que definió como una “pausa ilógica” en los trámites para logran el PRP. Por ejemplo que prácticamente todos los solicitantes del PRP ya están en las Islas, y fue política oficial que aquellos con permisos de trabajo aspiren a conseguir su PRP.

Además que la sobrecarga a los servicios que ofrece el gobierno, si así es, ya se viene cumpliendo para con esos cientos que aspiran a lograr el PRP, y aguardan en las Islas; en cuanto al tema vivienda, esta constreñido para todos en Falklands por el notorio déficit, a pesar de los esfuerzos por superarlo.

Asimismo el PN argumenta que si una suspensión de un año de los trámites para PRP, y de su revisión, cómo se explica entonces que durante la asamblea publica donde se abordaron estas cuestiones, los integrantes del Legislativo no fueron claros en cuanto a que dirección se tiene planificada para los próximos cuatro años, y en todo caso no parece existir sintonía con la admisión del legislador MLA Jack Ford, quien en nombre del Legislativo dijo que la Estrategia para la Fuerza Laboral en Falklands no está necesariamente alineada con las de la revisión del PRP.