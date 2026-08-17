Expira el memorando entre Washington y Teherán sin que llegara a abrirse una negociación

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó renovarlo y calificó el vencimiento del plazo de irrelevante, al afirmar que no existe un cronograma establecido

El memorando de entendimiento firmado el 17 de junio por Estados Unidos e Irán expiró este lunes al cumplirse los sesenta días previstos, sin que se celebraran las conversaciones de paz que contemplaba y sin que ninguna de las partes anunciara su prórroga.

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó renovarlo y calificó el vencimiento del plazo de irrelevante, al afirmar que no existe un cronograma establecido. “Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero no van a cerrar el tipo de acuerdo que yo considero necesario”, declaró ante la prensa en el Despacho Oval. En su red social escribió que el objetivo principal es y será siempre impedir que Irán disponga de un arma nuclear.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, ofreció una versión distinta del fracaso. Sostuvo que el plazo quedó obsoleto por las violaciones que, según Teherán, cometió Washington pocas semanas después de la firma. “No hemos entablado ninguna negociación”, afirmó.

El texto obligaba a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz y a reafirmar que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares, mientras Estados Unidos se comprometía a levantar el bloqueo naval y las sanciones. Por ese paso circula alrededor del 20 % del petróleo mundial.

El estrecho sigue siendo el principal escollo. Trump amenazó este lunes con bombardear Omán, aliado estadounidense, si obstaculiza un eventual acuerdo. “Si Omán se interpone en nuestro camino”, dijo al periodista de Fox News Trey Yingst, el país sufrirá ataques. Preguntado después en el Despacho Oval, no matizó sus palabras: “No se están portando demasiado bien”.

Mascate y Teherán negocian desde hace semanas, sin participación estadounidense, un mecanismo para gestionar el tráfico marítimo por el estrecho. Baghaei indicó que existe un entendimiento sobre el mapa de rutas y que ambas partes ultiman una declaración conjunta. El acuerdo, sin embargo, no supondría la reapertura: el canciller iraní, Abbas Araghchi, precisó a principios de mes que esta depende de condiciones adicionales, y el viceministro Kazem Gharibabadi afirmó que el estrecho “solo se cerrará y se abrirá bajo el mando de Irán” y que el bloqueo continuará mientras Washington no acepte lo que describió como su derrota.

Sobre el terreno, el ciclo de ataques y represalias se mantiene. La semana pasada fuerzas estadounidenses inutilizaron en el golfo de Omán el portacontenedores Vela Nova, con bandera panameña, por intentar dirigirse a un puerto iraní. El Comando Central estadounidense ha redirigido 55 buques comerciales, inutilizado tres y abordado dos desde que reimpuso el bloqueo el 14 de julio.

Un sondeo de Reuters difundido el lunes sitúa la aprobación de Trump en el 33 %, el registro más bajo de su segundo mandato. El conflicto comenzó el 28 de febrero.