Cali cierra la fase de rescate tras 140 horas y pasa a la remoción de escombros

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, calculó que la ciudad necesitará 10 billones de pesos, unos 3.200 millones de dólares, y tres años para estabilizarse y acometer una reconstrucción resiliente

Las autoridades de Cali dieron por concluida la fase de búsqueda y rescate una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente de Colombia, tras más de 140 horas de operaciones continuas. Los equipos desplegados en la capital del departamento de Valle del Cauca se concentran ahora en recuperar los últimos cuerpos localizados y en retirar los escombros.

“Después de seis días y más de 140 horas ya estamos terminando operaciones de recuperación de personas y avanzaremos en el tema de recolección de escombros”, declaró Milton Castrillón, vocero de la alcaldía. El funcionario añadió que las siguientes tareas se centrarán en la recuperación de los sitios afectados y en el acompañamiento a las familias de las víctimas.

La ciudad registra 46 edificios con colapso total y otros 534 con orden de evacuación, según el balance municipal. Los equipos de emergencia han trabajado en turnos que llegaron a extenderse hasta 24 horas.

El principal foco de operaciones ha sido el conjunto residencial Torres del Limonar, donde se recuperaron 25 cuerpos y quedaban otros tres localizados, cuya extracción estaba prevista para el domingo. Allí trabajan de forma coordinada bomberos de Cali, Bogotá y Jamundí, unidades de rescate de la Armada y la Policía y especialistas de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El mayor Roni Kaplan, portavoz del contingente israelí, indicó que sus equipos operan en tres puntos de la ciudad: Torres del Limonar, el Hospital Universitario del Valle y el edificio Vanessa, este último con tareas de localización previa a la intervención de grúas y maquinaria pesada. “Nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario para los rescates y seguiremos con las autoridades locales con el objetivo de seguir trabajando en la etapa de reconstrucción de la ciudad”, afirmó.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, calculó que la ciudad necesitará 10 billones de pesos, unos 3.200 millones de dólares, y tres años para estabilizarse y acometer una reconstrucción resiliente. Propuso crear un mecanismo excepcional de financiación similar al Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, constituido tras el terremoto de 1999 para canalizar recursos de distintas fuentes hacia las zonas afectadas.

Eder afirmó haber presentado la propuesta al presidente Abelardo de la Espriella durante su visita del viernes y haber comprometido un aporte inicial de la ciudad. “Yo le dije que desde Cali estamos listos a aportar el primer billón de pesos. Ya lo aportamos, ya nos comprometimos”, sostuvo.

El balance nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al domingo, registra 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos en 450 municipios de quince departamentos.