Lula y Flávio Bolsonaro abren la campaña brasileña en sus respectivas cunas políticas

La encuesta de Quaest difundida el viernes otorga a Lula un 43 % frente al 40 % de Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje, con un margen de error de dos puntos

Los dos principales candidatos a la presidencia de Brasil iniciaron este domingo sus campañas para las elecciones del 4 de octubre con actos en los escenarios asociados a sus trayectorias políticas. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva reunió a más de 10.000 seguidores en el estadio Vila Euclides de São Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de São Paulo, mientras el senador Flávio Bolsonaro congregó a sus partidarios en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

Lula, de 80 años, eligió el estadio donde se dio a conocer hace 47 años como dirigente del sindicato metalúrgico durante la dictadura militar. Compareció con sombrero tras un diagnóstico de cáncer de piel y reivindicó la continuidad de sus políticas sociales. “Me preguntan por qué quiero un cuarto mandato. Porque, mientras esté vivo, no voy a permitir que la derecha, responsable de 400.000 muertes por la covid por irresponsabilidad, regrese”, afirmó. Anunció que presentará su programa de gobierno en un plazo de diez días, con medidas dirigidas a las mujeres en educación y prevención de la violencia de género.

La primera oradora fue Benedita da Silva, parlamentaria de 84 años del Partido de los Trabajadores, exempleada doméstica y candidata al Senado. El compañero de fórmula de Lula es el actual vicepresidente, Geraldo Alckmin.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, habló subido a un tráiler con chaleco antibalas bajo una camiseta amarilla. Antes del acto afirmó, sin aportar pruebas, haber recibido 1.800 amenazas de muerte. Dedicó buena parte de su intervención a criticar al Gobierno: lo acusó de endeudar a las familias, de generar pérdidas en las empresas públicas y de ser blando frente al narcotráfico, y sostuvo que “la corrupción llegó al despacho del presidente”. Prometió combatir el crimen y retirar lo que describió como ideología de izquierda de las escuelas. También se comprometió a combatir la violencia contra las mujeres, acompañado por su madre y su esposa.

Las cifras de asistencia difieren según la fuente: agencias internacionales hablaron de miles de personas en Copacabana, mientras otras coberturas mencionaron unos cientos.

La encuesta de Quaest difundida el viernes otorga a Lula un 43 % frente al 40 % de Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje, con un margen de error de dos puntos. El rechazo alcanza al 54 % en el caso del senador y al 52 % en el del presidente. Siete de cada diez encuestados afirman tener decidido su voto.

Jair Bolsonaro, padre del candidato, cumple condena por intento de golpe de Estado tras su derrota de 2022 y está inhabilitado. Lula ganó aquellos comicios por 1,8 puntos. Además de la presidencia, el 4 de octubre se eligen gobernadores, la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado. El balotaje, de ser necesario, se celebrará el 25 de octubre.