La mora de los hogares argentinos llega al 17,5 % y el Gobierno descarta intervenir

El informe contabiliza 20,4 millones de personas con algún tipo de crédito, de las cuales 5,3 millones —el 26,1 %— registraban atrasos superiores a 90 días

La morosidad de las personas físicas en Argentina alcanzó en junio el 17,5 % del total del crédito otorgado, según un estudio de la Universidad Austral y la consultora Eco Go elaborado sobre datos del Banco Central. El Gobierno de Javier Milei ha descartado intervenir y sostiene que la solución debe surgir del mercado.

El informe, que suma financiamiento bancario y no bancario, contabiliza 20,4 millones de personas con algún tipo de crédito, de las cuales 5,3 millones —el 26,1 %— registraban atrasos superiores a 90 días. El saldo total prestado a personas físicas asciende a 97,1 billones de pesos, unos 64.700 millones de dólares. La irregularidad acumulaba en junio veinte meses consecutivos de aumento.

La serie muestra un deterioro rápido: los saldos irregulares representaban el 3,6 % en diciembre de 2024, el 12,6 % un año después y el 17,5 % en junio. El propio estudio advierte que las comparaciones deben tomarse con cautela, porque desde julio de 2024 el Banco Central elevó de 1.000 a 25.000 pesos el monto mínimo de deuda que las entidades deben informar. El indicador oficial del Informe sobre Bancos, que mide solo el sistema financiero, se situó en el 12,8 % en mayo, el nivel más alto en más de dos décadas.

El comportamiento difiere según el prestamista. Los proveedores no financieros de crédito, entre ellos billeteras virtuales y emisoras no bancarias de tarjetas, representan el 14,1 % de la cartera y registran una mora del 31 %, frente al 15,2 % de bancos, financieras y cajas de crédito.

La economista Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, atribuye el fenómeno al frenazo del ciclo de crédito a inicios de 2025, al cambio de régimen macroeconómico —el paso de tasas reales negativas a cuotas que dejaron de licuarse con la inflación— y a la expansión global del crédito digital. Añade que el escenario se completa con una insuficiencia de ingresos y tasas activas elevadas. Un préstamo personal en un banco privado puede tener una tasa nominal anual de entre el 55 % y el 172 %, y en una billetera virtual de entre el 48 % y el 260 %. La inflación interanual es del 33,8 %.

Un estudio del Banco de la Provincia de Buenos Aires halló que, de los cuatro millones de nuevos morosos entre 2024 y 2026, tres millones ya tenían préstamos dos años antes y cumplían con normalidad. Su presidente, Juan Cuattromo, colaborador del gobernador Axel Kicillof, atribuye la situación a la política económica del Gobierno.

Milei ha replicado preguntando si a los deudores “les pusieron una pistola en la cabeza” para endeudarse. El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que algunas tasas son “abusivas” y sugirió refinanciaciones, pero abogó por una corrección del propio mercado: “No hay que confundir la empatía con las políticas públicas”. El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, sostuvo que la morosidad bancaria tocó su techo en el segundo trimestre.

Se han presentado una treintena de proyectos en el Congreso y varias provincias ofrecen refinanciaciones, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe y la capital, gobernadas por fuerzas distintas.