Colombia pide a Washington suspender los aranceles del 12,5 % por la emergencia del terremoto

El mandatario colombiano informó del pedido en su cuenta de X, tras una conversación telefónica que describió como “amigable” y de diez minutos de duración

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, solicitó este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la suspensión temporal de los aranceles que gravan los productos colombianos, con el argumento de aliviar a los exportadores mientras el país afronta las consecuencias económicas del terremoto de magnitud 7,4 del lunes.

El mandatario colombiano informó del pedido en su cuenta de X, tras una conversación telefónica que describió como “amigable” y de diez minutos de duración. “Le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”, escribió. No hubo comunicado de la Casa Blanca sobre el contenido de la llamada.

Estados Unidos elevó a finales de julio del 10 % al 12,5 % el arancel general aplicado a las importaciones procedentes de Colombia, con excepciones como el café y el petróleo. Entre los sectores gravados figura el floricultor, uno de los principales exportadores colombianos al mercado estadounidense.

De la Espriella agradeció a Trump la asistencia económica de 26,5 millones de dólares y el envío de equipos de rescate. Washington había anunciado inicialmente una ayuda de 15,5 millones y activado un equipo de respuesta ante desastres el mismo día del sismo.

Según el relato del presidente colombiano, Trump expresó condolencias por las víctimas, manifestó su “afecto por Colombia” y respaldó la reconstrucción. “Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación”, afirmó De la Espriella.

El mandatario sostuvo además que planteó a Trump el desafío de reconstruir el país “en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”. Colombia cerró 2025 con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del producto interno bruto y su deuda pública alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos al cierre del primer semestre. El miércoles, De la Espriella declaró la emergencia económica, un mecanismo que faculta al Ejecutivo para fijar tributos y ajustar el presupuesto sin pasar por el Congreso, sujeto a revisión de la Corte Constitucional.

El presidente habló también este sábado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para agradecer la ayuda humanitaria y los equipos de rescate enviados por ese país. Desde que asumió el 7 de agosto ha recompuesto la alianza en seguridad con Estados Unidos y los lazos diplomáticos con Israel, con los que Colombia había marcado distancia durante el Gobierno anterior.

El balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte a las 6:30 del sábado, registra 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos, además de más de 14.000 viviendas derrumbadas. El epicentro se localizó en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.