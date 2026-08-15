El rechazo a Flávio Bolsonaro supera al de Lula pese a su avance en intención de voto

El senador Flávio Bolsonaro registra un 54 % de rechazo entre los electores brasileños, dos puntos por encima del 52 % del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según la encuesta del instituto Quaest difundida este viernes, dos días antes del inicio oficial de la campaña para las elecciones del 4 de octubre.

El dato coincide con una mejora del candidato del Partido Liberal en intención de voto. En un eventual balotaje obtendría un 40 % frente al 43 % del presidente. Es la tercera medición consecutiva en que la distancia se estrecha: en julio Quaest registraba ocho puntos de diferencia, a principios de agosto cinco y ahora tres. Con un margen de error de dos puntos, la diferencia actual se sitúa en el límite de la significación estadística.

Las mediciones difieren de forma marcada según el instituto. La encuesta de CNT/MDA, con trabajo de campo del 5 al 9 de agosto, otorgaba a Lula un 48 % frente al 39,1 % del senador, casi nueve puntos de distancia, frente a los tres que arroja Quaest con campo del 10 al 13.

En primera vuelta, el presidente obtiene un 38 % y Flávio Bolsonaro un 31 %. Les siguen Renan Santos y el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, ambos con un 4 %. Lula será el único de los trece aspirantes que competirá al frente de una coalición multipartidaria formal.

El sondeo se realizó después de que el senador confirmara como compañero de fórmula al diputado federal por Alagoas Alfredo Gaspar, exfiscal y exrelator de la comisión parlamentaria de investigación sobre el instituto de seguridad social. El jueves presentó su programa de gobierno, centrado en el combate al crimen organizado, una reforma del Poder Judicial, el ajuste del gasto público y una política exterior orientada hacia Estados Unidos, Argentina e Israel. Lula divulgó el suyo la semana anterior, enfocado en la defensa de la soberanía, la reducción de la desigualdad y también el combate al crimen organizado.

La mejora del candidato opositor coincide con un menor impacto mediático de las revelaciones sobre sus vínculos con el empresario Daniel Vorcaro. En mayo, The Intercept publicó grabaciones y documentos según los cuales el senador negoció con él unos 134 millones de reales para financiar una película biográfica sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Vorcaro, propietario del Banco Master, permanece detenido desde noviembre de 2025 en el marco de una investigación por fraude; la entidad fue liquidada por el Banco Central días después de su captura. Flávio Bolsonaro no ha sido imputado ni condenado por ese caso y sostiene que se trató de patrocinio privado para un proyecto privado, sin fondos públicos.

Quaest entrevistó a 2.004 personas entre el 10 y el 13 de agosto, con un nivel de confianza del 95 %.