Perú ensaya la respuesta a un sismo de magnitud 8.8 frente a las costas de Lima y Callao

Perú realizó este viernes el segundo simulacro nacional multipeligro del año, un ejercicio que puso a prueba los protocolos de evacuación y la capacidad de respuesta de la población y las autoridades ante un eventual terremoto de magnitud 8.8 con epicentro frente a la costa central de Lima y Callao.

A las 15:00 hora local (20:00 GMT) sonaron sirenas, bocinas y silbatos en edificios públicos y privados, junto con las alertas emitidas por el Sistema de Alerta Sísmica Peruano y los avisos enviados a teléfonos móviles a través del SISMATE. Miles de personas salieron de viviendas, centros de trabajo y escuelas hacia zonas seguras. La presidenta Keiko Fujimori encabezó la evacuación protocolar en la Plaza de Armas de Lima, acompañada por el primer ministro, Luis Galarreta, el alcalde de la capital, Renzo Reggiardo, y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Luis Enrique Vásquez Guerrero.

El ejercicio se desarrolló en tres etapas: activación de alertas y desplazamiento a zonas seguras internas, evacuación por rutas establecidas hacia espacios exteriores, y permanencia bajo indicación de brigadistas hasta el cierre. Los escenarios se diferenciaron por región. En la costa se recreó un sismo seguido de tsunami; en la sierra, movimientos en masa y huaicos; y en la selva, lluvias intensas y desbordes de ríos, según explicó el presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera.

En el balance de daños simulados, Reggiardo indicó que un sismo de magnitud superior a 8 en la capital dejaría 8.181 muertos y 139.434 heridos. En el distrito costero de La Punta, en Callao, uno de los puntos más expuestos a un evento tsunamigénico, los vecinos ensayaron el traslado hacia zonas seguras verticales tras la alerta.

La jornada se programó en conmemoración de los 19 años del terremoto del 15 de agosto de 2007, de magnitud 7.9, que golpeó la región sureña de Ica y fue seguido de un tsunami en el puerto de Pisco. Fue el sismo más destructivo registrado en el país en las últimas décadas, con cerca de medio millar de fallecidos según los balances difundidos por las autoridades y pérdidas materiales cuantiosas.

El territorio peruano se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se concentra alrededor del 80 % de la actividad sísmica mundial. En julio, la región andina de Junín registró varios terremotos que causaron cinco muertes y destruyeron viviendas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil recordó la conveniencia de que cada hogar disponga de una mochila de emergencia con alimentos no perecederos, botiquín, abrigo, artículos de higiene, dinero y suministros específicos para bebés o adultos mayores.

El ejercicio se realizó cuatro días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia y dejó más de 265 muertos.