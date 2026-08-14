Mensaje del Rey con motivo del 14 de agosto, Día de las Islas Falkland

Su Majestad el Rey Carlos III ha enviado un mensaje al pueblo de las Islas Falkland con motive del 14 de Agosto, fecha reconocida como el Día de las Islas Falkland (*).

“En tanto el pueblo de las Islas Falkland marca la ocasión de su Día Nacional, mi esposa y yo les hacemos llegar nuestras sinceras felicitaciones a la nueva Asamblea Legislativa, y a todos aquellos quienes llaman a las Islas Falkland su hogar.

“Desde largo tiempo he tenido un especial cariño para con los Territorios de Ultramar y mucho valoro el carácter único, tradiciones y contribuciones de cada uno de los Territorios dentro de nuestra amplia Familia Británica.

“La fortaleza de la comunidad, el orgullo por su herencia y su compromiso evidente con el progreso a lo ancho de las Islas Falkland, son cualidades que admiro profundamente. Es por demás alentador ver al pueblo de las Islas Falkland invertir en su futuro por intermedio de un nuevo centro de deportes y planta para la administración de desechos, sumar más turbinas de viento, una nueva planta generadora de energía y el reemplazo de la infraestructura portuaria de las Islas.

“Doy una muy especial bienvenida a los continuos esfuerzos de las Islas Falkland por encarar el cambio climático, incluyendo la reciente publicación del Plan de Adaptación al Cambio Climático, el cual establece pasos prácticos para reforzar la resiliencia y proteger el medio ambientes de las Islas para generaciones futuras.

Mi esposa y yo confiamos que el año próximo será portador de un progreso continuo, y de bienestar a la comunidad de las Islas Falkland”.

(*) El 14 de agosto se celebra el Día de las Islas Falkland, fecha en que se conmemora el primer avistamiento registrado de las Islas en el año 1592, por parte del navegante y explorador inglés John Davis a bordo de la nave “Desire”, motivos que han inspirado el escudo de las Islas.