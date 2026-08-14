La Asamblea Legislativa de las Falklands/Malvinas conmemora 434 años del primer avistamiento

En su comunicado, la Asamblea describió la fecha como una ocasión para reflexionar sobre la historia y el futuro del territorio y sobre los isleños “como pueblo”

La Asamblea Legislativa de las Falklands conmemoró este viernes el Falklands Day, la efeméride que recuerda el primer avistamiento registrado del archipiélago, ocurrido el 14 de agosto de 1592. La jornada se marcó con el izado conjunto de la bandera isleña y la del Reino Unido en Victory Green, en Stanley.

El avistamiento corresponde al navegante inglés John Davis, que comandaba el Desire, un buque de 120 toneladas, y llegó a las entonces deshabitadas islas tras ser desviado por un temporal cuando intentaba doblar el cabo de Hornos por el estrecho de Magallanes. Su relato fue publicado en Londres en 1600 por Richard Hakluyt. La nave figura en el escudo del territorio y da origen a su lema, “Desire the Right”.

Al viaje de Davis siguieron los avistamientos del inglés Richard Hawkins en 1594 y del neerlandés Sebald de Weert en enero de 1600. El primer desembarco registrado no se produjo hasta 1690, cuando el capitán inglés John Strong llegó a Bold Cove, cerca de la actual Port Howard.

En su comunicado, la Asamblea describió la fecha como una ocasión para reflexionar sobre la historia y el futuro del territorio y sobre los isleños “como pueblo”. El texto sitúa la inmigración en el centro de esa identidad: sostiene que los habitantes actuales son familias e individuos llegados de distintas partes del mundo que echaron raíces en las islas, y describe ese proceso como “un hilo que recorre ininterrumpido nuestra historia”, desde los primeros colonos hasta quienes se establecen hoy. La comunidad, añade, es “diversa, resiliente y orgullosa de su hogar”.

El comunicado concluye definiendo la jornada como un momento para reflexionar sobre “nuestra herencia y nuestra identidad como pueblo con cultura propia, forma de vida propia y el derecho a determinar nuestro propio futuro”.

Argentina mantiene un reclamo de soberanía sobre el archipiélago, administrado por el Reino Unido desde 1833. En el referéndum celebrado en marzo de 2013, los habitantes votaron de forma abrumadoramente mayoritaria por conservar su condición de territorio británico de ultramar. La población ronda las 3.660 personas, según el censo de 2021.

El Falklands Day fue en su momento la fiesta nacional del territorio, pero dejó de ser feriado en 2002, cuando el Consejo Ejecutivo trasladó la jornada libre para reinstaurar el Peat Cutting Monday, el primer lunes de octubre. Como fecha de mayor peso simbólico ha sido desplazado en buena medida por el Liberation Day del 14 de junio, que conmemora el fin de la Guerra de las Malvinas en 1982.