Falklands, gobierno e industria apuestan a la sostenibilidad del calamar Loligo

El 12 de agosto se realizó un arrastre especifico en el llamado ‘Loligo Box” para obtener más información sobre la distribución del calamar

La segunda zafra de la temporada 2026 del calamar Loligo en las Islas Falkland (normalmente agosto/octubre) se ha visto ‘pausada’ por dos semanas como ‘medida de precaución’ debido a la poca biomasa.

Un comunicado del gobierno de las Falklands explica que la decisión se tomó luego de consultas con ls industria de pesca y “refleja la visión compartida que un cese temporal de las actividades pesqueras representan el curso de acción más apropiado” en las actuales circunstancias.

El 12 de agosto se realizó un arrastre piloto especifico en el llamado ‘Loligo Box” para obtener más información sobre la distribución del calamar en toda el área de pesca y captura.

Más información será proporcionada cuando disponible, en tanto el comunicado del gobierno de las Isla concluyó que “el enfoque precautorio refleja el compromiso del Departamento de Recursos Naturales de Falklands con la sostenibilidad del recurso a largo plazo”.

En cuanto a la primera zafra de Loligo 2026, febrero a abril/mayo finalizó con más de 40.000 toneladas capturadas, (según fuentes de Vigo) superando las expectativas iniciales a pesar de una biomasa apenas suficiente al inicio.