Falklands, es posible monetizar los montes de kelp que rodean las Islas?

Los espesos montes de kelp en las aguas que rodean el archipiélago

La monetización de los montes de algas marinas que rodean las Islas Falkland, más conocidas como kelp, no son algo que actualmente se encuentre a consideración, de acuerdo a lo informado por varios legisladores durante un debate sobre su potencial.

(De la denominación de kelp, a ingenio de un perspicaz periodista inglés, surgió el nombre de ‘kelpers’ para también definir a los habitantes de las Islas)

Un informe científico del 2021 estimó el valor de dichos montes o sistemas de kelp en el entorno de £2.600 millones anuales, en mérito a su supuesta capacidad para almacenar el carbono del medio ambiente.

Pero en respuesta a si la posible explotación de este recurso desde ese ángulo estaba siendo explorado, la legislatura respondió que no.

El legislador MLA Dean Dent contribuyó con el debate afirmando que la captación y almacenamiento de carbono por intermedio de esos montes de kelp, era algo dudoso, del momento que SAERI, (centro de estudios científicos medioambientales del Atlántico Sur y sito en las Falklands) alertó que resultaba muy difícil probar que “el carbono almacenado en dichas algas lo hace de forma definitiva, y que tampoco se podía impedir su liberación.”

Al respecto el legislador MLA Lewis Clifton también confirmó que existen antecedentes en la materia a partir de estudios realizados por un profesor investigador especializado en la materia, pero que aún existían preguntas en cuanto a cómo entender el valor del carbono y cómo se desintegra y capta. O sea “existe valor, pero como cosecharlo, como encararlo, sigue siendo como la pregunta del millón de dólares”.

MLA Clifton también refirió a otros trabajos relativos a los alginatos encontrados en dichas algas, pero aclaró que varias empresas interesadas terminaron entendiendo que era más viable plantar y/o cosechar ese tipo de algas en otros lugares.

Otro punto que surgió en el intercambio fue que en algún momento la Corporación para el Desarrollo de las Falklands trajo algunos equipos para intentar aprovechar algas calcificadas por su contenido de minerales, pero la experiencia no resultó, como tampoco lo fue para una empresa holandesa que vino con ese propósito para explorar la posible explotación del famoso kelp.

Finalmente el legislador MLA Roger Spink concluyó el debate afirmando que “no se trata que mandamos a esta gente de retorno, simplemente ellos llegan o llegaron a la conclusión que no vale la pena probar el experimento”. (Fuente Penguin News)