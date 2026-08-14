Falklands, descartan referendo por tema salmón: tras proceso de consulta decisión final será del Legislativo

MLA Jack Ford abrió la convocatoria pública (Foto FITV)

Los miembros de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland has descartado la posibilidad de un referendo respecto a la cría industrial del salmón en las Islas.

Al hablar el lunes pasado en una asamblea pública, el legislador MLA Michael Goss explicó que la Asamblea había considerado las solicitudes para celebrar un referendo pero entendía que “si bien está abierta la posibilidad legal para que el gobierno de las Falklands celebre un referendo…no existe requisito legal, constitucional, convencional o marco estatutario que demande el tema sea determinado por un referendo”.

“La Asamblea Legislativa considera que el proceso de consulta actualmente en marcha es más inclusivo que un referendo del momento que permite la participación de un abanico mayor de partes interesadas”

“En tanto un referendo puede generar una amplia indicación ya sea en apoyo o en oposición, no resolvería muchos de los asuntos prácticos tales como reglamentos, licencias habilitantes, salvaguardas medioambientales, monitoreo e implementación”.

MLA Goss concluyó que el actual proceso de consulta continuará tal cual fuera designado y los miembros electos llegado el momento “tomarán una decisión razonada de acuerdo a sus responsabilidades democráticas”

A lo cual el legislador MLA Dean Dent agregó que personalmente no apoyaba un referendo ya que entendía “socavaría el sistema por el cual fueron democráticamente electos”, resaltando que los legisladores han sido ‘electos’ para tomar decisiones.

De acuerdo con su colega, MLA Stacy Bragger sostuvo que al Legislativo se eligieron representantes, no delegados, y “la confianza está depositada en nosotros para que tomemos decisiones que son correctas para esta comunidad”. Agregó que los referendos normalmente se convocan “puramente para abordar asuntos constitucionales,” y por tanto un referendo sobre este tema sería “inapropiado”.

La asamblea pública del lunes fue abierta por el legislador MLA Jack Ford quien explicó cómo el proceso actual con el sistema de consulta ha sido alcanzado, antes de pasar a enumerar una serie de preguntas que los legisladores habían recibido, pero que no procederían a contestar, afirmando que dichas preguntas estaban relacionadas a “escenarios hipotéticos”, y enfatizó que “ninguna decisión ha sido tomada en cuanto a si la cría industrial en granjas de salmones va a ser autorizada”

Por tanto resultaría inapropiado para los miembros del gobierno, predeterminar situaciones especulando sobre posibles desenlaces, arreglos o consecuencias previo a que el proceso de consulta haya sido concluido.

El legislador MLA Ford agregó que “los miembros de la Asamblea Legislativa alentamos a todos aquellos con algún interés en el asunto a participar de la consulta y hagan saber sus opiniones y/o puntos de vista”.

Muchos de los asistentes a la asamblea pública igualmente manifestaron dudas respecto al sistema de verificación de las respuestas del proceso de consulta.

También presente en la asamblea pública, la Directora de Políticas Maeve Daly-Llamosa confirmo que se realizarán chequeos de las respuestas de la consulta, tanto en las físicas, en papel, como en las digitales. Sin embargo aclaró que “siempre se trata de un equilibrio delicado asegurarnos que recibimos respuestas válidas y legítimas, a la vez que el proceso de verificación resulte tan ecuánime, abierto y transparente como sea posible”..

Por último el legislador MLA Roger Spink afirmó que la discusión no es “sobre un voto, esto es una consulta. Y si es que hay un par que se nos escapan por la red, no creo que resulten estadísticamente significativos”

Durante la asamblea publica también se reveló y confirmó que el proceso actual de consulta pública, sumando los viajes informativos a distintos países que se dedican a la cría de salmones en nasas y los asesoramientos contratados se estima sumarán en torno a unas £285,000.

Según lo acordado por las partes interesadas en el tema cría industrial de salmones, a favor y en contra, junto al gobierno de las Islas Falkland, el proceso de consulta, culmina el 30 de octubre, a partir del cual la decisión quedará en manos de los integrantes de la Asamblea Legislativa electa de las Islas. (Fuente Penguin News)