Argentina restringe el acceso a una planicie andina tras los daños causados por una camioneta

Las autoridades de la provincia argentina de San Juan mantendrán restringido hasta fin de mes el acceso a Pampa del Leoncito, una planicie de arcilla blanca situada a 1.500 metros de altitud al pie de los Andes, después de que un vehículo la atravesara pese a la prohibición de circular y dejara surcos de hasta 25 centímetros de profundidad.

El episodio ocurrió la noche del sábado. Según la reconstrucción de las autoridades, un médico de 46 años oriundo de la vecina provincia de Mendoza recorrió cerca de un kilómetro y medio antes de que la camioneta quedara varada en el barro. Intentó retroceder entre 200 y 300 metros, empleó una escalera para desencallarla y, al no conseguirlo, abandonó el vehículo y se marchó en una motocicleta que llevaba en la caja, dejando una nueva marca en el terreno.

La circulación ya estaba limitada antes del incidente por las precipitaciones registradas en la zona. La superficie, compuesta de limos y arcillas de origen salino, pierde consistencia al saturarse de agua y se deforma bajo el peso de vehículos y personas. Cuando el terreno vuelve a endurecerse, los surcos quedan incorporados al paisaje y no pueden borrarse con maquinaria sin causar un impacto mayor.

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, estimó que las huellas más profundas podrían tardar cerca de un siglo en desaparecer, una proyección basada en daños anteriores y no en un informe técnico sobre este caso. La directora de Patrimonio Cultural de San Juan, Gladys González, calificó los hechos de “muy lamentables” y coincidió en que el deterioro supera al provocado por infracciones previas con cuatriciclos.

El conductor se presentó voluntariamente a declarar, fijó domicilio y quedó en libertad. Alegó que no vio la señalización por la oscuridad y sostuvo que desconocía las restricciones. El juez de paz a cargo del expediente, Andrés Troche, señaló que el hombre conoce la zona y que cruzó alrededor de las 20:00 del sábado. No hay imputación formal ni condena. El vehículo permanece en el lugar bajo custodia de la Gendarmería Nacional, sin que se intente retirarlo hasta que baje el nivel del agua.

La legislación provincial contempla una multa de hasta 1,5 millones de pesos, unos mil dólares, monto que Carbajal considera insuficiente. El intendente adelantó que buscará derivar la denuncia a la justicia penal y elevar un proyecto de ley a la cámara de diputados provincial para reforzar la protección del área. Se han registrado al menos otras tres infracciones en los últimos años.

Pampa del Leoncito, también conocida como Barreal Blanco, mide unos 12 kilómetros de largo y ocupa el lecho de una laguna que se secó hace unos 10.000 años. Desde 2002 integra el Parque Nacional El Leoncito, el primero de Argentina cuya misión oficial incluye la protección del cielo nocturno. Sus más de 300 noches despejadas al año motivaron la instalación de dos centros de observación astronómica de relevancia internacional.