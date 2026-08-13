La desaprobación del Gobierno de Orsi trepa al 57 % en el tercer trimestre, según Opción

El desglose muestra que un 30 % califica la gestión de muy mala y un 27 % de mala, frente a un 16 % que la considera buena y un 3 % muy buena

El 57 % de los uruguayos desaprueba la gestión del Gobierno que encabeza Yamandú Orsi y el 19 % la aprueba, según el Monitor de Opinión Pública correspondiente al tercer trimestre de 2026, difundido este miércoles por la consultora Opción. En la medición anterior los registros eran del 48 % y el 20 %, respectivamente.

El desglose muestra que un 30 % califica la gestión de muy mala y un 27 % de mala, frente a un 16 % que la considera buena y un 3 % muy buena. Un 24 % no la evalúa en ninguno de los dos sentidos y un 1 % no respondió. El saldo evaluativo pasó de -28 a -38 puntos.

La evaluación personal del presidente arroja cifras algo menos negativas. Un 22 % aprueba su desempeño, un 28 % no se pronuncia en ningún sentido y un 50 % lo desaprueba. Su saldo pasó de -17 a -28 respecto del trimestre previo. La aprobación de Orsi supera en tres puntos la del Gobierno y su desaprobación es siete puntos inferior.

La serie del período muestra una progresión sostenida. La aprobación de la gestión fue del 30 % al inicio del mandato, del 23 % en el primer trimestre de 2026 y del 20 % en el segundo. La desaprobación recorrió el trayecto inverso: 19 %, 38 % y 48 %. Según el análisis de la consultora, el cambio principal no reside en la caída del apoyo sino en la contracción del segmento sin opinión definida, que era del 51 % al comienzo del período y ahora es del 24 %.

El movimiento más pronunciado se registra dentro del propio electorado oficialista. Entre quienes votaron al Frente Amplio en la primera vuelta de 2024, la desaprobación aumentó nueve puntos respecto del trimestre anterior, el mayor incremento en lo que va del mandato, hasta el 28 %, mientras la aprobación se sitúa en el 39 %. Entre los votantes de la Coalición Republicana, el 81 % desaprueba la gestión y el 4 % la aprueba. Quienes optaron por otras candidaturas en 2024 muestran tendencias más próximas a las del electorado opositor.

Opción sostiene que se trata del nivel de apoyo más bajo registrado por un gobierno liderado por el Frente Amplio en este punto del mandato. La medición incorpora por primera vez la controversia por la compra de una camioneta oficial, que no había entrado en el relevamiento previo.

El sondeo se realizó por vía telefónica en dos etapas, con 403 casos entre el 16 y el 20 de julio y otros 403 entre el 6 y el 11 de agosto, sobre una muestra total de 806 personas. El margen de error máximo es de 3,5 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95 %. Con esos parámetros, la variación de un punto en la aprobación no resulta significativa, mientras que el salto de nueve puntos en la desaprobación sí lo es.