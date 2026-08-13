El mayor proyecto de inversión de la historia argentina apunta a exportar gas de Vaca Muerta

El proyecto busca convertir el gas de la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, en exportaciones de gas natural licuado

La petrolera argentina YPF, de mayoría estatal, confirmó este jueves la presentación de la solicitud para adherir el proyecto Argentina LNG al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa, que desarrolla junto con la italiana Eni y la emiratí XRG, contempla un desembolso estimado de 51.000 millones de dólares a lo largo de toda su vida útil, la cifra más alta presentada hasta ahora bajo ese régimen.

El proyecto busca convertir el gas de la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, en exportaciones de gas natural licuado. Su diseño incluye la producción de gas en Neuquén, infraestructura dedicada de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales, que operarán frente a la costa de Río Negro, en el golfo San Matías, a partir de 2031. El consorcio contempla escalar hasta 18 millones de toneladas.

“Estamos hablando de una plataforma de crecimiento que generará empleo, desarrollo tecnológico, proveedores locales y una inserción internacional inédita para nuestro país”, afirmó Horacio Marín, presidente y consejero delegado de YPF, en el comunicado de la compañía, que describió la adhesión al régimen como “un paso fundamental”.

El RIGI, creado por la Ley Bases, otorga estabilidad jurídica, fiscal, aduanera y cambiaria de largo plazo, condiciones que la empresa considera esenciales para atraer financiamiento internacional. El proyecto de mayor monto presentado hasta ahora bajo ese régimen era LLL Oil, por 25.000 millones de dólares, en mayo.

El plan de inversión prevé unos 5.000 millones de dólares para la fase inicial de exploración y perforación, y 29.000 millones en los próximos cinco años para la puesta en operación de las dos unidades flotantes, de los cuales 24.000 millones corresponden a infraestructura: complejos industriales, ductos dedicados y espacios portuarios. La compañía estima ingresos por exportaciones cercanos a 10.000 millones de dólares anuales durante veinte años.

Una parte sustancial del financiamiento se estructurará bajo un esquema de project finance respaldado por contratos de exportación de largo plazo con compradores de calificación investment grade. JP Morgan actúa como estructurador. La primera etapa asciende a 15.500 millones de dólares y, según Marín, 47 bancos presentaron ofertas por 2,4 veces el monto requerido.

La sociedad titular de los bloques quedó constituida con YPF en el 36 % del capital y Eni y XRG con el 32 % cada una. XRG es el brazo internacional de inversión de ADNOC, la petrolera estatal de Abu Dabi. Eni, que conduce la ingeniería del desarrollo, situó la decisión final de inversión hacia fines de 2026 y describió el proyecto como líder global en gas natural licuado.

Durante la etapa de construcción, prevista entre 2026 y 2030, YPF calcula unos 20.000 puestos de trabajo anuales entre directos, indirectos e inducidos, con un pico de hasta 40.000 en el tercer año, y alrededor de 8.000 durante la fase operativa. La contratación de proveedores nacionales se estima en 15.000 millones de dólares.