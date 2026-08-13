Colombia afronta la reconstrucción con el 96 % del cupo de deuda del año ya utilizado

De la Espriella sostuvo que el país atraviesa “la crisis fiscal más compleja de toda su historia” y anunció que la emergencia permitirá crear el denominado Fondo Milagro

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró este miércoles la emergencia económica para afrontar las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país el lunes, en un contexto de estrechez fiscal que condiciona el financiamiento de la reconstrucción.

El Gobierno saliente utilizó el 96 % del cupo de emisión de deuda interna previsto para este año, una proporción sin precedentes en una transición presidencial, en la que lo habitual era dejar alrededor de un 30 % disponible para el sucesor, según cálculos del economista Alejandro Rojas, del Banco de Bogotá. El presupuesto vigente enfrenta además un faltante superior a 30 billones de pesos, unos 9.375 millones de dólares.

De la Espriella sostuvo que el país atraviesa “la crisis fiscal más compleja de toda su historia” y anunció que la emergencia permitirá crear el denominado Fondo Milagro, destinado a canalizar aportes nacionales e internacionales hacia la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas, vías y aeropuertos. “La emergencia deberá contemplar medidas de reactivación económica”, afirmó en su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo, en la que no admitió preguntas.

Entre las medidas anunciadas figuran el pago de servicios públicos a las familias damnificadas, subsidios de arrendamiento, alivios tributarios y financieros, respaldos a comerciantes y pequeños empresarios y apoyos a los hogares más vulnerables. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, había anticipado ante las comisiones económicas del Congreso la posibilidad de suscribir un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial y la postergación por algunas semanas del pago del impuesto de renta de personas naturales.

El balance oficial del miércoles asciende a 265 muertos, 3.494 heridos, 496 desaparecidos y 25.872 familias afectadas, con 1.136 viviendas destruidas, 8.357 averiadas y daños en 35 centros de salud. Las cifras son provisionales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que las pérdidas más probables se sitúan entre 1.000 y 10.000 millones de dólares, aunque su rango superior contempla un impacto de hasta el 7 % del producto interno bruto, equivalente a unos 40.600 millones de dólares. El ministro Gómez se había propuesto recortar el gasto estatal en 20 billones de pesos este año, cerca de 6.000 millones de dólares, objetivo que la reconstrucción previsiblemente aplazará. “Probablemente haya que posponer algunos recortes de impuestos que el Gobierno quería e incluso traer a la mesa una discusión sobre ingresos adicionales”, señaló José Ignacio López, presidente del centro de estudios Anif.

Un estudio del Fondo Monetario Internacional sobre 96 economías emergentes entre 2012 y 2023 concluye que los mercados no penalizan el sismo en sí, sino la capacidad institucional de respuesta. El diferencial soberano tiende a subir y mantenerse elevado en países con menor capacidad estatal, con un efecto que aparece dos meses después del evento y puede superar los 60 puntos básicos hacia el quinto mes. En los países que responden con eficacia, el diferencial permanece estable o incluso desciende.

La declaración de emergencia económica faculta transitoriamente al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley y queda sujeta a revisión de la Corte Constitucional. El tribunal declaró inconstitucional en abril la emergencia decretada por Gustavo Petro, aunque en un supuesto distinto, tras el hundimiento de una reforma tributaria en el Congreso. En cambio, avaló la figura después del terremoto del Eje Cafetero de 1999, la ola invernal de 2010 y la avalancha de Mocoa de 2017.