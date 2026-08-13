Brasil: a dos días del cierre del plazo, el partido de los Bolsonaro no logra registrar a Flávio como candidato

“Ustedes vieron que falsificaron mi afiliación partidaria. El sistema va a intentar de todo para detenerme, pero no lo va a conseguir, porque Dios está al mando”, afirmó Flávio Bolsonaro

El Partido Liberal no pudo inscribir este jueves la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil, después de que el sistema de la justicia electoral lo registrara como afiliado a otra formación. El plazo para presentar candidaturas vence el sábado a las 19:00.

Un certificado emitido por el tribunal a las 11:13 del jueves consignaba la afiliación regular del senador al partido Missão desde el miércoles 12 de agosto y su desvinculación del Partido Liberal en esa misma fecha. El historial oficial mostraba hasta entonces un vínculo continuo con el PL desde noviembre de 2021. La discrepancia bloqueó el procedimiento de registro. El equipo jurídico de la campaña informó además que el partido perdió temporalmente el acceso acreditado a la plataforma de envío de datos al tribunal.

El Tribunal Superior Electoral señaló en un comunicado que el cambio no obedeció a una intrusión en su sistema de afiliaciones, sino al uso indebido de la herramienta por parte de alguien que disponía de credenciales de acceso, y abrió una investigación. El propio certificado precisa que los datos de afiliación se cargan en el sistema Filia bajo responsabilidad de los partidos y que el historial tiene “presunción solo relativa de veracidad”.

Flávio Bolsonaro difundió un video en redes sociales. “Ustedes vieron que falsificaron mi afiliación partidaria. El sistema va a intentar de todo para detenerme, pero no lo va a conseguir, porque Dios está al mando”, afirmó. Su equipo solicitó la corrección inmediata del registro y anunció que pedirá a la Policía Federal la apertura de una investigación. La modificación fue revertida horas después.

Missão, cuyo presidente y candidato presidencial es Renan Santos, sostuvo en un comunicado que fue víctima de un intento de afiliación fraudulenta. El partido afirmó que su propio sistema detectó la irregularidad e intentó cancelarla el mismo día, gestión que el tribunal rechazó, y anunció que entregará a las autoridades y a la prensa un informe con registros de acceso, correos y direcciones IP. “Lo último que queremos es a Flávio Bolsonaro afiliado a Missão”, declaró Santos al portal Metrópoles.

No es el primer episodio de este tipo. En un caso anterior, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareció registrado como afiliado al Partido Liberal en el sistema de la justicia electoral. La investigación policial concluyó que la modificación había sido efectuada por un adolescente de 13 años que no vulneró el sistema, según informó ese mismo portal.

Hasta el jueves, seis candidaturas presidenciales habían sido registradas, entre ellas la de Santos, que reúne alrededor del 3 % en las encuestas. La campaña arranca oficialmente el domingo, con actos de Lula en São Bernardo do Campo, en el área metropolitana de São Paulo, y de Flávio Bolsonaro en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. El sondeo más reciente de CNT/MDA sitúa al presidente en el 48 % frente al 39,1 % del senador en un eventual balotaje.