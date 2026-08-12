Argentina conmemorará cada 15 de julio el triunfo mundialista que reavivó la disputa por las Falklands

La decisión se aprobó por unanimidad el 5 de agosto en la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en el predio de Ezeiza

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estableció el 15 de julio como Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol, en homenaje a la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, el mismo partido tras el cual varios jugadores exhibieron una bandera con un reclamo de soberanía sobre las Falklands/Malvinas que motivó un expediente disciplinario de la FIFA.

La decisión se aprobó por unanimidad el 5 de agosto en la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en el predio de Ezeiza. Según el comunicado de la entidad, la fecha recuerda “la gran e histórica victoria” del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que remontó el marcador en Atlanta con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos asistidos por Lionel Messi. La AFA precisó que el reconocimiento alcanza también a todas las selecciones nacionales —juveniles, masculinas y femeninas, de futsal, fútbol playa y fútbol de campo— que entrenan en el predio Lionel Andrés Messi. Argentina perdió después la final ante España.

Tras el pitido final del 15 de julio, un grupo de futbolistas desplegó ante las tribunas una tela con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. El Gobierno británico condenó el gesto y pidió a la FIFA que lo investigara, al considerarlo una manifestación política en una competición oficial. Un portavoz del entonces primer ministro Keir Starmer declaró, según recogió el diario Daily Mail, que “the World Cup might not be ours, the Falkland Islands definitely are”, y añadió que la autodeterminación corresponde a los isleños.

El reglamento de la FIFA prohíbe los mensajes políticos en sus competiciones. La comisión disciplinaria del organismo abrió un procedimiento contra la AFA y varios jugadores, entre ellos Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Lisandro Martínez. El expediente sigue abierto y no hay sanción resuelta. Existe un antecedente: la FIFA ya había iniciado actuaciones por una bandera similar exhibida en un amistoso ante Bosnia en La Plata, previo al torneo.

El presidente argentino, Javier Milei, respaldó a los futbolistas. Calificó la celebración de “perfectamente válida” y sostuvo que refleja un sentimiento compartido por los argentinos, aunque anticipó que esperaba una multa del organismo.

La AFA informó además que la bandera será entregada a excombatientes de la Guerra de las Malvinas. Fue confeccionada por un grupo de hinchas con una sábana y pintura, por un costo inferior a diez dólares, ingresada sin autorización al estadio y recuperada del campo por un integrante del entorno de la delegación.

El Reino Unido administra las Falklands desde 1833. En el referéndum de 2013, los habitantes del archipiélago votaron mayoritariamente por mantener su condición de territorio británico de ultramar. Argentina sostiene un reclamo de soberanía sobre las islas.