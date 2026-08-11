Falklands: consulta sobre áreas marinas ‘en pausa’ por debate sobre el salmón

El joven legislador MLA Michael Goss explica la pausa originada en ciertas actividades de las Islas a causa del debate abierto sobre el potencial de una industria de salmones

El trabajo respecto a las Áreas Marinas Administradas, MMA, se ‘ha pausado’ hasta tanto esperamos que sucederá tras la fase de la consulta sobre el tema salmón, afirmó el legislador de las Islas Falkland, MLA Michael Goss en diálogo con la prensa local de las Islas.

Un ante proyecto de política sobre las MMA había sido aprobado e iba ser puesto a consideración en setiembre del 2025, pero la consulta respecto al tema salmón se anticipó y el proyecto de las MMA aún no se ha popido cumplir y ha quedado “pausado”

Entrando en más detalles sobre el asunto de las Áreas Marinas Administradas y el porqué de la pausa en la consulta, MLA Goss explicó que “el tema principal es que un número importante de las áreas identificadas como posibles para tener esa calidad, pueden coincidir también con respecto a sitios para una posible potencial industria del salmón. Las dos situaciones están intrínsecamente vinculadas, si bien obviamente son enteramente separadas”.

MLA Goss agregó que por tanto se puede decir “que el trabajo con las MMA estaría pronto a proceder en su formato actual, pero el tema impidiéndolo es que nos encontramos en plena fase del proceso de consulta por los salmones.”

Un Área Marina Administrada

Para aclarar un Área Marina Administrada refiere a zonas costeras o de océanos, debidamente designadas y donde las actividades humanas están reguladas bajo un régimen especial para proteger la vida marina, los hábitat, y recursos culturales. Se diferencian de las llamadas Áreas Marinas Protegidas las cuales se focalizan estrictamente en la conservación del ecosistema, en tanto las MMA ofrecen un marco de actividades más amplio y también se prestan para desarrollar actividades sustentables de multi-uso como podrían ser la pesca y/o turismo. En el archipiélago de las Falklands hay decenas de ubicaciones geográficas que se consideran posibles MMA.

Dicho esto se le preguntó entonces al legislador si priorizar el asunto de la consulta sobre los salmones estaba en los hechos estableciendo que un potencial de beneficios, estaba por encima del medio ambiente.

“No para nada”, fue la respuesta inmediata, “de ninguna forma o nada que ver con mejorar beneficios, lo que sí está en juego es intentar asegurarnos que el sistema actual, y en particular, el del proceso de consulta en el cual estamos actualmente inmersos se adhiere, a los términos y espíritu de la ley.”

El legislador MLA Goss agregó que los electores del Campo (zona rural) estaban ansiosos para que las MMA finalmente sean establecidas, y junto a otros trabajos se pueda afirmar que se trata efectivamente de ‘zonas, áreas seguras’

Prioridad al relevamiento sobre el salmón

Continuó afirmando que la idea fue bien recibida y se trataba de una tarea en que “debemos tratar de avanzar, y cruzar de una vez esa línea que se nos ha trazado”.

Cuando se le preguntó entonces a MLA Goss si las dos consultas podrían haberse desarrollado en tándem, entendió a su manera de ver que “eso habría demorado aún más todo el proceso, y en definitiva tendría un efecto detrimental”.

Finalmente concluyó, “se trata de una de esas circunstancias desafortunadas en que tendremos que poner a una de las consultas en línea de espera, por lo menos por ahora, y por mandato de la justicia tiene prioridad la del salmón”.

Justamente el Viernes 7 de Agosto, el gobierno de las Islas Falkland dispuso que el relevamiento en línea, y que forma parte de la consulta respecto a la cría de salmones, se declaraba abierta y a disposición para que público en general interactúe con la información que se proporcione por las partes interesadas en este asunto, y que ha resultado tan polémico en las Falklands.

Por tanto el gobierno de las Islas invita a la ciudadanía a completar el relevamiento y compartir sus puntos de vista sobre la posibilidad de la cría industrial, en nasas, de salmones en las Falklands, accediendo a https://mrag.org/limesurvey/index.php/163569?lang=en

Doce semanas hasta 30 de octubre

Se agrega que el relevamiento permanecerá abierto por un periodo de doce semanas, cerrándose el próximo 30 de octubre.

Formularios en papel también están disponibles en la Oficina de Correos o a solicitud dirigida a salmonfarming@naturalresources.gov.fk o llamando al Departamento de Pesca en el 27260.

El relevamiento es a partir del programa comprometido, de partes y con la Justicia, e incluye reuniones públicas y sesiones abiertas con representantes de Hatch y MEP, dos consultoras que realizaron informes de carácter socio-económico, de medio ambiente y legislativo.

Todos los documentos de consulta permanecen disponibles al público y se en acceden en https://www.gov.fk/fisheries/publications/salmon-farming/

Finalmente el gobierno de Falklands afirma que tras el periodo de consulta, las respuestas serán analizadas y presentadas a los miembros de la Asamblea Legislativa para que informen una decisión en cuanto a la cría industrial de salmones en las Falklands.

La disputa está básicamente planteada entre Unity Marine, un consorcio integrado por empresarios de las Islas con compañías danesas, interesadas en el potencial del desarrollo de esa industria por las condiciones que ofrecen las Islas, y un abanico de grupos (ecologistas/verdes?) bajo la consigna “Salmon Free Falklands”.