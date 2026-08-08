Loligo en Falklands: poca biomasa a la apertura, pero la zafra rindió

La flota de pesqueros que operan en Falklands, amarrados en Vigo

Un relevamiento pre temporada sobre el calamar Loligo en aguas de las Islas Falkland estimó en 17.508 toneladas la biomasa de apertura con un coeficiente inferior de 14.049.

Estas cifras permitieron abrir la temporada de captura del Loligo del momento que están por encima del límite de las 10.000 toneladas que el Departamento de Pesca de las Islas utiliza como umbral.

Sin embargo, el nivel de biomasa para la apertura de esta temporada resultó en la tercera más baja en los últimos veinte años, con tan solo el 2008 y 2024 inferiores.

El Director de Recursos Naturales de las Islas, James Wilson sostuvo que si bien el nivel de apertura a la biomasa era bajo, esto no necesariamente era indicativo de una zafra pobre, por ejemplo en el 2008, las capturas terminaron siendo por encime del promedio de veinte años.”

En efecto la información desde Vigo indica que la captura de Loligo en esta primera zafra del 2026, alcanzó 42.000 toneladas y el rumor era que luego de varias zafras pobres y muy pobres “el calamar ha vuelto”

Según el Director Wilson hay varios elementos de migración durante la temporada que entonces pueden incrementar la zafra, Pero en el 2024 el nivel de biomasa al lanzamiento era tan bajo que ni se pensó en la apertura.

Wilson agregó que esos acontecimientos imprevistos que ocurren durante una temporada son difíciles de predecir, pero el Departamento de Pesca monitorea muy de cerca los niveles de biomasa a medida que se avanza en la temporada.

“Hacia el futuro debemos decir que el calamar Loligo es una especie de muy corta vida, y por tanto pueden haber importantes variaciones en la biomasa de un año a otro, el cual además puede verse afectado por varios factores medio ambientales.”

Resulta por tanto extremadamente difícil, cuando no imposible, predecir los futuros niveles de biomasa.

Sin embargo, “el objetivo principal del Departamento de Pesca es asegurarse que la pesquería es explotada con un propósito claramente de sustentabilidad. En otras palabras para el Loligo, esto significa tratar de asegurarse que hay suficiente calamar al final de la temporada como para que se reproduzcan para la siguiente zafra.”

Inspección de poteros

De las diecinueve inspecciones a poteros que operan en aguas de las Islas Falkland, en lo que va del año, fueron descubiertas 315 deficiencias, de las cuales 75 permanecen abiertas, tal lo informado en reunión del Comité Marítimo, órgano asesor del Consejo Ejecutivo de las Islas.

El Capitán de Puerto, Steuart Barlow en su informe sobre el Estado del Puerto dijo que uno de los poteros fue enviado a Montevideo para que realice una serie de reparaciones tan vitales como urgentes.

En cuanto a las inspecciones en el Control de Puerto, el Comité Marítimo recibió información de inteligencia en cuanto a que un barco de pasajeros pequeño tendría problemas, pero tras una inspección no se pudo apreciar nada que urgiera una intervención.

En cuanto a Investigaciones de Accidentes en el capítulo de Seguridad Marina, en lo que va del año, el vice capitán de Puerto Nomali Port dijo que se denunciaron catorce accidentes, incluyendo un incidente con una fatalidad junto a tres miembros de la tripulación con heridas múltiples.

Por ultimo Port también informó al Comité sobre la Evaluación de Competencia de la Hidrografía Nacional con un mapa indicando las áreas que habían sido relevadas. Port agregó que todas las alertas de navegación estaban a disposición en el sitio (Fuente Penguin News)