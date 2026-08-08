Falklands, ejercicio ‘Centinela del Atlántico Sur’ involucra las tres armas

Fuerzas de tierra de BFSAI simulan defensa y rechazo a intentos de tomar el complejo de MLA. Photo: Cpl Braithwaite

A fines de julio fuerzas de las tres armas estacionadas en el Complejo de Mount Pleasant, Islas Falkland, y cuartel general de las BFSAI, Fuerzas Británicas en Islas del Atlántico Sur, estuvieron participando en una serie de ejercicios militares para demostrar la rapidez de respuesta e integración operativa de las mismas, bajo la consigna del nombre de la movilización, Centinela del Atlántico Sur.

Según se definió por fuentes castrenses la operación Centinela dio prueba del compromiso de defensa con las Islas Falkland, realizándose en los bordes de la Zona de Conservación de aguas de las Islas, área específica de protección marina y aérea de BFSAI. Participaron la patrulla del apostadero Falklands, HMS Medway en coordinación con un A400M Atlas de la RAF.

La serie de ejercicios incluyó disparar con las ametralladoras montadas en la patrulla oceánica, simulando distintos teatros, junto al rescate coordinado de ‘hombre al agua’ con la RAF.

“Un despliegue que mantiene una presencia visible y capaz de rápida respuesta, desalentando potenciales adversarios.”

Similarmente a principios de julio las BFSAI en tierra intervinieron en un ejercicio sorpresivo simulando incidentes e intentos de romper el perímetro y acceder al Complejo de MPA con saldo de víctimas.

Según se explicó el ejercicio rigurosamente comprobó los procedimientos para tales escenarios y la red de comunicaciones, con varios equipos actuando de forma rápida y efectiva, en lo que se afirma fue una gran demostración de profesionalismo, espíritu de equipo y alerta.

La consigna de la jornada de ejercicios fue, “hoy entrenándonos, preparándonos para mañana, siempre listos y capaces” (Fotos de Cpl Braithwaite)