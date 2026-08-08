Falklands: alza en el IPC, ocasionado por el conflicto en Medio Oriente

El Jefe de Políticas de las Islas, Roddy Cordeiro alertó por precios volátiles del petróleo y adelantó que Reino Unido ya anticipa que ocasionaran otro empuje a la inflación.

El Índice de Precios al Consumo, IPC según cifras oficiales de las Islas Falkland experimentó un incremento trimestral de 3,4% con motivo del impacto del aumento en el precio de los combustibles.

El fenómeno, tal cual sufre la totalidad del mundo en materia de energía e hidrocarburos, es resultado del enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel con Irán que ha derivado en un conflicto regional al entorpecerse el tránsito marino por estrechos claves por donde cruza, según estimaciones de organismos internacionales el 20% del petróleo mundial, 30% del gas natural y 50% de la urea, fertilizante clave para la producción agrícola.

En Falklands el pasado 29 de julio al hacer la presentación ante la Comisión Permanente de Finanzas el jefe de Políticas de las Islas, Roddy Cordeiro sostuvo que los precios internacionales permanecen volátiles por ahora, y en el Reino Unido se anticipa que ocasionaran otro empuje a la inflación.

Tras la presentación del informe oficial financiero y la situación de los combustibles, la Comisión Permanente fue escenario de un debate respecto al superávit de £16millones que ofrecía el presupuesto nacional de las Falklands hacia fines de junio, segundo trimestre del ejercicio, si bien es sabido que pagos y solicitudes diferidos al siguiente trimestre con toda seguridad reducirán el monto del superávit.

Se aprovechó la oportunidad para preguntarle a los legisladores si estaban contentos con los montos adjudicados para el presupuesto dedicado a la caminería de zonas rurales, o Camp.

El Secretario de Finanzas aclaró que dichos expedientes fueron divulgados en mérito al mecanismo sobre información y transparencia que impulsa su departamento y legisladores.

El expediente fue aprobado, pero hubo lugar para que algunos legisladores bromearon si es que el presupuesto total asignado de £1millon de libras no termine todo gastado en la construcción de un solo guarda-ganado. También se acordaron presupuestos de similar redacción para la construcción de muelles o embarcaderos en las islas Speedwell y Barren ubicadas al extremo sur oeste de la islas Este del archipiélago.

El IPC en Falklands se basa en una canasta de 175 productos, los cuales supuestamente representan los patrones de consumo de bienes y servicios de la población de la capital Stanley. Empero no toma en cuenta cambios de consumo que puedan emerger como resultado del cambio de precios.