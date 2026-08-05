Sesenta diputados piden a Kast indultar a uniformados condenados por el estallido de 2019

Kast asumió el 11 de marzo y desde el inicio de su gestión informó que evaluaría los casos uno a uno

Sesenta diputados chilenos solicitaron el miércoles al presidente José Antonio Kast que conceda el indulto particular a los funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas condenados por hechos vinculados al cumplimiento de sus funciones durante las protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019.

La carta la firman parlamentarios del Partido Republicano, fundado por el mandatario, y de la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli, además del Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente. La petición no identifica casos concretos. Sostiene que en ese periodo Chile enfrentó una de las crisis más complejas de su historia reciente y que miles de funcionarios fueron desplegados para proteger a la ciudadanía, resguardar el orden público y defender infraestructura crítica. “Esta solicitud no pretende desconocer la importancia de los derechos humanos ni la responsabilidad individual que corresponde determinar a los tribunales”, añade el texto.

En julio, diputados republicanos habían identificado doce casos prioritarios, ocho excarabineros y cuatro exmilitares. El Partido Nacional Libertario impulsa además un proyecto de indulto general que alcanzaría también a civiles.

Un día antes, la Cámara de Diputados aprobó por 73 votos a favor, 51 en contra y 16 abstenciones un proyecto de resolución que pide expresamente el indulto de Patricio Maturana, excarabinero condenado a 12 años y 183 días por apremios ilegítimos con lesiones gravísimas. Maturana disparó la bomba lacrimógena que dejó ciega a Fabiola Campillai, actual senadora independiente.

El indulto particular es una atribución presidencial que extingue o conmuta la pena, pero no anula la condena ni la responsabilidad establecida judicialmente.

Organizaciones de víctimas y familiares se han manifestado frente a La Moneda contra esa posibilidad. Campillai ha sostenido que las condenas están para cumplirse y que un Estado que indulta abandona a sus víctimas.

Kast asumió el 11 de marzo y desde el inicio de su gestión informó que evaluaría los casos uno a uno. Durante la campaña había afirmado que jamás indultaría a delincuentes y criticó los indultos concedidos por su antecesor, Gabriel Boric, a doce condenados por hechos del estallido en diciembre de 2022. Antes de asumir calificó las protestas como un estallido delictual.

El martes, el mandatario valoró en la red X la ratificación judicial de la absolución del expolicía Claudio Crespo, acusado de cegar al entonces estudiante de psicología y hoy diputado Gustavo Gatica. Kast escribió que Crespo fue exonerado de todos los cargos y que se confirma que actuó en legítima defensa, una lectura del fallo que corresponde al presidente. Gatica perdió la visión de ambos ojos.

Las protestas de octubre de 2019 fueron la mayor movilización desde el fin de la dictadura de 1973 a 1990. Comenzaron por el alza del pasaje del metro y derivaron en un reclamo transversal contra la desigualdad, con marchas multitudinarias y episodios de violencia, saqueos y destrucción. Organismos internacionales documentaron violaciones generalizadas de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Los hechos dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos más de 450 víctimas de trauma ocular, según datos de la Fiscalía.