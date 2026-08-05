Brasilia acusa a Washington de buscar interferir en las elecciones de octubre

El deterioro se arrastra desde hace un año, cuando Washington aplicó aranceles del 50% a productos brasileños durante el juicio a Bolsonaro, condenado después a 27 años

El Gobierno brasileño acusó el martes a Estados Unidos de intentar interferir en las elecciones presidenciales del 4 de octubre, en respuesta a la revocación de la visa de su embajadora en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

“La decisión de hoy no es un hecho aislado. Forma parte de una escalada deliberada de medidas hostiles hacia Brasil, motivadas por razones ideológicas incompatibles con una alianza bilateral que siempre estuvo basada en el respeto mutuo”, señaló una nota difundida por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, que añadió que resulta evidente el interés de interferir en los próximos comicios.

Brasilia calificó de falsas las dos justificaciones estadounidenses. Sostuvo que el trámite del beneplácito diplomático es confidencial y no tiene plazos preestablecidos, que la solicitud sigue en análisis y que Washington hizo público el nombre de su candidato, el legislador de Florida Daniel “Danny” Perez, antes de presentar formalmente el pedido, algo que considera contrario al protocolo. Perez fue nominado el 1 de junio. Itamaraty indicó además que no fue informado con antelación de la revocación.

Estados Unidos presenta la medida en otros términos. Funcionarios del Departamento de Estado la describieron como una acción recíproca por la demora en el beneplácito y por la denegación de visados, precisaron que Viotti no fue declarada persona non grata ni expulsada, y afirmaron que el documento se restablecería de inmediato si Brasil concede la aprobación. Viotti es embajadora desde 2023 y la primera mujer al frente de esa representación.

La revocación se produjo diez días después de que Brasil denegara visados a dos funcionarios estadounidenses. Washington sostiene que pretendían visitar el país antes de los comicios; según The Washington Post, el subsecretario para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Riley Barnes, y el subsecretario adjunto Samuel Samson planeaban cuestionar la fiabilidad del sistema electoral brasileño. Ambos dependen del secretario de Estado, Marco Rubio. El Gobierno brasileño afirmó que buscaban sembrar dudas sobre la integridad del sistema de votación.

La nota brasileña recordó que siguen vigentes sanciones bajo la Ley Magnitsky contra autoridades del país, incluidos ministros del Supremo Tribunal Federal, impuestas tras la condena de Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, y que Lula pidió su levantamiento durante su visita a la Casa Blanca en mayo.

El deterioro se arrastra desde hace un año, cuando Washington aplicó aranceles del 50% a productos brasileños durante el juicio a Bolsonaro, condenado después a 27 años. En las últimas semanas se sumaron gravámenes del 25% por supuesta competencia desleal y del 12,5% por trabajo forzado. Brasil evaluó aplicar su ley de reciprocidad, pero optó por no escalar. La embajada estadounidense en Brasilia carece de embajador.

Los brasileños eligen el 4 de octubre entre Lula, que busca un cuarto mandato a los 80 años, y el senador Flávio Bolsonaro. Los sondeos dan a Lula una ventaja ajustada.