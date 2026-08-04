Uruguay: firman preacuerdo en la construcción para reducir la jornada laboral

El texto no es definitivo. Deberá ser ratificado por la asamblea general del Sunca, refrendado por ambas partes y homologado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y las cámaras empresariales del sector alcanzaron el martes un preacuerdo para reducir de forma progresiva la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, tras más de cuatro meses de negociación y movilizaciones.

El texto no es definitivo. Deberá ser ratificado por la asamblea general del Sunca, refrendado por ambas partes y homologado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El antecedente inmediato invita a la cautela: hace pocos días, tres de las cuatro gremiales patronales desconocieron un entendimiento previo sobre este mismo punto, lo que hizo retroceder las conversaciones.

El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, confirmó la firma en declaraciones a Radio Carve y señaló que el convenio tiene un plazo de cinco años, se extiende hasta 2031 y contempla la reducción horaria junto con “algunas contrapartidas y flexibilidades”. No detalló en qué consisten esas contrapartidas, cuyo contenido no ha sido difundido.

El presidente del Sunca, Richard Ferreira, sostuvo que la reducción se aplicará desde el año próximo a razón de una hora por año y sin pérdida de salario, hasta alcanzar las 40 horas en 2030. Según el cronograma difundido por medios uruguayos, la jornada bajaría a 43 horas en agosto de 2027, a 42 en mayo de 2028, a 41 en mayo de 2029 y a 40 desde enero de 2030. El preacuerdo admitiría dos modalidades de aplicación: una hora menos de trabajo diario o cuatro horas menos los viernes.

El régimen vigente es de 44 horas semanales, distribuidas en nueve de lunes a jueves y ocho el viernes. Ferreira indicó que el texto incluye además aumento del salario real, disposiciones sobre salud mental y ampliación de políticas sociales, y describió el resultado como un precedente para el movimiento sindical.

La negociación se extendió durante más de 120 días e incluyó asambleas y paros departamentales. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, había identificado la reducción horaria como el punto que trababa el cierre del convenio. El presidente Yamandú Orsi recibió a una delegación del sindicato, y la Confederación de Cámaras Empresariales solicitó a su vez una audiencia, tras haberse negado a discutir la medida por considerarla inviable mientras no se aborden la productividad y la competitividad.

Durante el conflicto, el Sunca denunció que cientos de trabajadores fueron enviados al seguro de paro como represalia por la negociación, una acusación que no ha sido acreditada de forma independiente y que las cámaras no han confirmado.

El sector discute esta reducción por la vía del convenio colectivo mientras Uruguay mantiene abierto el debate sobre la disminución de la jornada legal.