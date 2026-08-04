Toledo pide salir de prisión por razones de salud y asegura que no quiere morir en la cárcel

“Le pido a la señora Keiko Fujimori, que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí”, declaró

El expresidente peruano Alejandro Toledo, de 81 años, pidió a la presidenta Keiko Fujimori que acelere el trámite de la gracia presidencial que solicitó por razones humanitarias, en una entrevista concedida el domingo desde el penal de Barbadillo al programa Sin Rodeos, de Panamericana Televisión.

“Le pido a la señora Keiko Fujimori, que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel”, declaró. Afirmó padecer cáncer, una afección cardiaca grave y episodios de sangrado, y sostuvo que, de obtener la autorización, ingresaría de inmediato en una clínica. Se trata de declaraciones del propio expresidente: no existe parte médico oficial ni confirmación independiente de su estado.

Fujimori respondió el lunes desde Piura que la solicitud será evaluada mediante un análisis técnico y médico y con una mirada humanitaria, y que corresponderá a la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales una vez designados sus integrantes. Precisó que la decisión no responderá a criterios políticos.

En paralelo, la defensa de Toledo presentó un pedido ante la Corte Suprema para que cumpla la condena en su domicilio mientras recibe tratamiento. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, que ocupó esa cartera durante su gobierno, se manifestó a favor de esa vía y no del indulto, al considerar que la prisión domiciliaria es lo que corresponde por su edad.

Toledo, presidente entre 2001 y 2006, cumple dos condenas: 20 años y seis meses por el caso Interoceánica Sur, tramos II y III, dictada en octubre de 2024, y 13 años y cuatro meses por el caso Ecoteva, una trama de lavado de activos. Fue extraditado desde Estados Unidos en 2023 y es el primer expresidente peruano sentenciado en el marco de la operación Lava Jato.

El expresidente relató también la muerte de su suegra, Eva Fernenbug, en Bruselas, y las dificultades para el sepelio: su esposa, Eliane Karp, permanece en Israel desde 2023 y no regresa al Perú por una orden de captura internacional por lavado de activos. Karp pidió públicamente el indulto para su esposo. Al responder a la senadora Martha Chávez, que rechazó esa posibilidad, afirmó que Alberto Fujimori ordenó matar y torturar a miles de personas y que su esposo no ha robado. Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta, con 25 víctimas mortales; fue excarcelado en diciembre de 2023 por decisión del Tribunal Constitucional y falleció en septiembre de 2024. Las dos condenas contra Toledo son firmes.

El viernes, Ollanta Humala dejó Barbadillo tras quince meses, después de que el Tribunal Constitucional anulara el proceso en su contra. Permanecen recluidos allí Toledo, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.