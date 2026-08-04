Estados Unidos revoca la visa de la embajadora brasileña por la demora en aceptar a su enviado

El Departamento de Estado subrayó que revocar una visa no es lo mismo que echar a alguien del país: la embajadora permanece en EE. UU., aunque sin visa y sin poder ejercer sus funciones oficiales

Estados Unidos revocó la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en respuesta a la demora del gobierno brasileño en conceder el beneplácito al embajador estadounidense designado para Brasilia y a la denegación de visados a varios diplomáticos estadounidenses, informaron el martes altos funcionarios del Departamento de Estado.

La medida no equivale a una expulsión. El Departamento de Estado no declaró a Viotti persona non grata y subrayó que revocar una visa no es lo mismo que echar a alguien del país: la embajadora permanece en Estados Unidos, aunque sin visa y sin poder ejercer sus funciones oficiales. Un funcionario indicó que el documento se restablecería de inmediato si Brasil concede el beneplácito.

El beneplácito, o agrément, es la aprobación previa que un Estado otorga al embajador designado por otro y constituye habitualmente un trámite formal. Washington reclama esa aceptación para Daniel “Danny” Perez, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida, nominado en junio. Según los funcionarios estadounidenses, Brasilia habría señalado que no resolvería la designación hasta después de las elecciones del 4 de octubre, y no esperan una normalización antes de esa fecha.

El otro motivo invocado es la negativa brasileña a otorgar visados, el mes pasado, a Riley Barnes, subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y a uno de sus principales asesores, que pretendían viajar al país antes de los comicios.

Un funcionario describió la decisión como una acción recíproca y sostuvo que los diplomáticos estadounidenses estaban siendo privados de realizar su trabajo habitual entre ambos países, por lo que se buscaba dejar claro que la situación no puede ser unilateral. Otros indicaron que la medida se aplazó en varias ocasiones para dar margen al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El mismo funcionario afirmó que Washington concede gran importancia a la relación con Brasil y respeta el resultado de sus elecciones.

Toda la información procede de funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato. Al cierre de esta edición no se había registrado un pronunciamiento del gobierno brasileño.

La revocación se inscribe en un deterioro sostenido de la relación bilateral. Funcionarios estadounidenses acusan al gobierno de Lula de perjudicar a sectores conservadores en procedimientos judiciales, mientras Brasilia rechaza lo que considera injerencia estadounidense en sus asuntos internos. Ninguna de las dos imputaciones ha sido acreditada. La administración de Donald Trump ha impuesto además aranceles a productos brasileños en las últimas semanas.

Viotti fue jefa de gabinete del secretario general de Naciones Unidas antes de asumir la representación de su país en Washington. El episodio coincide con la crisis diplomática abierta entre Brasil y Argentina y con la campaña electoral brasileña.