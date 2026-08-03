Tecnócratas de derecha y voces cristianas convivirán en el nuevo gabinete colombiano

La posesión se realizará el viernes 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, fuera de la capital, para el periodo 2026-2030

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, completó las dieciocho carteras de su gabinete a cuatro días de asumir el mando, con un equipo que combinará perfiles técnicos vinculados a la derecha tradicional con figuras próximas a los movimientos cristianos y a posiciones afines al trumpismo.

La posesión se realizará el viernes 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, fuera de la capital, para el periodo 2026-2030. El programa de gobierno se denomina “Patria Milagro”. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, economista que fue ministro de Comercio y de Hacienda con Iván Duque, encabeza el equipo de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro.

Varias designaciones provienen de la derecha con trayectoria institucional. El Ministerio del Interior quedará a cargo de Rodrigo Lara, exsenador de Cambio Radical; Hacienda, de Miguel Gómez; y Justicia, del penalista Iván Cancino. En Transporte estará Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla y exgobernadora del Atlántico, que fue ministra de Vivienda con Juan Manuel Santos y cuya carrera se ha desarrollado en Cambio Radical. Defensa será dirigido por el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, que no debe confundirse con el general Jorge Enrique Mora Rangel, negociador en los diálogos de paz de La Habana.

El Ministerio de Salud recaerá en Ana María Vesga, abogada con quince años de experiencia en el sector que hasta ahora presidía Acemi, el gremio que agrupa a las once EPS del régimen contributivo, es decir, entidades que la cartera regula. El presidente electo le encomendó un plan de choque para la crisis del sistema. Cultura quedará en manos de Paola Holguín, senadora del Centro Democrático entre 2014 y 2026.

Otras designaciones responden a un perfil distinto. La Cancillería será encabezada por el diplomático Omar Bula, quien según El País cuestiona a las Naciones Unidas, advierte sobre lo que llama una agenda globalista antioccidental y sostiene que el cambio climático es una construcción ideológica. Esas posiciones no han sido verificadas de forma independiente. Vivienda corresponderá al pastor y exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, y Educación a la exsenadora y exfiscal general Viviane Morales, que ha cuestionado públicamente el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, la eutanasia y el aborto. Su designación, en una cartera que no es su especialidad, ha generado inquietud en organizaciones LGBTI.

De la Espriella, abogado penalista sin experiencia previa en cargos públicos, ganó las elecciones del 21 de junio con una campaña centrada en la ruptura con la clase política. Ha anunciado medidas de fuerte carga simbólica, como trasladar entidades nacionales fuera de Bogotá, designar a Barranquilla como sede alterna de gobierno y convertir el actual palacio presidencial en museo, junto con ultimátums a grupos armados ilegales, endurecimiento de penas y recortes tributarios.