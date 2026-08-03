Opositores a Infantino amenazan con no cooperar con la FIFA si no renuncia

Otras voces del sector sostienen que no hay marcha atrás mientras Infantino permanezca al frente.

Dirigentes contrarios al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, plantean dejar de cooperar con el organismo mientras siga en el cargo, según fuentes de la UEFA citadas por la BBC, en la escalada del conflicto por el proyecto de abrir a inversores privados una filial comercial que habría gestionado los derechos de sus torneos.

El alcance de esa falta de cooperación no está definido. Un dirigente consultado por la cadena británica anticipó que cabría esperar una negativa a participar en reuniones del organismo. Otras voces del sector sostienen que no hay marcha atrás mientras Infantino permanezca al frente.

La FIFA retiró el proyecto, denominado FIFA Forward Enterprise, el sábado 1 de agosto, horas después de que la Conmebol difundiera un comunicado en el que pedía aclaraciones sin fijar postura. La entidad sudamericana fue la última de las seis confederaciones en pronunciarse, tras los rechazos de la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática. Infantino señaló que se habían escuchado todas las posiciones y que la iniciativa no seguiría adelante.

La retirada no cerró el conflicto. La UEFA remitió una carta en la que advierte que evalúa acciones legales, arbitraje o denuncias regulatorias, y exige preservar toda la documentación vinculada al proyecto, incluidos correos, mensajería instantánea y notas de reuniones, con independencia de las políticas internas de borrado. La vicepresidenta de la UEFA, Laura McAllister, describió el proceso de gobernanza previo a la iniciativa como deficiente y expresó su deseo de un cambio de liderazgo el año próximo.

Existen dos vías estatutarias para forzar una salida. Una reunión extraordinaria del Consejo de la FIFA requiere la solicitud de 19 de sus 37 integrantes y debe celebrarse en un plazo de dos semanas; la UEFA cuenta con nueve miembros, la AFC siete, África seis, Concacaf cinco, Conmebol cinco y Oceanía tres, además del propio Infantino y el secretario general Mattias Grafström. Por separado, y según The Telegraph, la UEFA está dispuesta a impulsar una moción de censura que necesitaría el respaldo de 43 asociaciones.

Gales fue el primer país en retirar públicamente su apoyo a la candidatura de Infantino a un cuarto mandato; Serbia, Suecia y Finlandia siguieron el mismo camino, y la federación inglesa prevé hacerlo. Marruecos, Qatar, Líbano, Kuwait y Sri Lanka han respaldado su continuidad. La elección se celebrará en marzo de 2027 y requiere 106 de los 211 votos: la UEFA aporta 55, África 54, Asia 46, Concacaf 35, Oceanía 11 y Conmebol 10.

Las cifras del proyecto difieren según la fuente. La BBC informa que Infantino ofreció a las federaciones 40 millones de dólares, con 20 millones iniciales si aceptaban antes del 19 de septiembre; otras coberturas sitúan en 4.200 millones el capital que se buscaba captar. El grupo inversor habría estado encabezado por la firma neoyorquina fundada por Joshua Kushner, hermano del yerno del presidente estadounidense. El asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro, renunció el 31 de julio.