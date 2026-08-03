Milei sobre Lula: “Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente”

“Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente”, afirmó en una entrevista

El presidente argentino Javier Milei reiteró el domingo sus acusaciones contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y sostuvo que las condenas por corrupción que pesaron sobre él fueron anuladas por razones formales, en declaraciones que llegan justo cuando el embajador brasileño en Buenos Aires se disponía a regresar tras haber sido llamado a consultas.

“Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente”, afirmó en una entrevista grabada en la Casa Rosada y emitida por LN+. Consultado sobre si su tono era agresivo, respondió que resulta más leve llamar ladrón a alguien que el propio acto de robar. Son acusaciones del mandatario argentino, no determinaciones judiciales.

La secuencia judicial es más compleja que la descrita. Lula fue condenado en 2017 y 2019 en el marco de la operación Lava Jato y estuvo 580 días detenido. Salió de prisión en noviembre de 2019 tras un fallo del Supremo Tribunal Federal que estableció que nadie puede ser encarcelado antes de agotar las apelaciones, una decisión sobre la presunción de inocencia. En marzo de 2021, el ministro Edson Fachin anuló las condenas por incompetencia del tribunal de Curitiba, criterio que el pleno confirmó por ocho votos contra tres. En junio de ese año, la Segunda Sala del tribunal declaró además la parcialidad del juez Sergio Moro, que había dictado la primera condena y luego fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro; se trata de una resolución sobre el debido proceso y no de un tecnicismo. En 2023, el Supremo anuló también las pruebas reunidas por el equipo de Lava Jato.

Lula no tiene condenas vigentes, recuperó sus derechos políticos y fue elegido presidente en 2022. Ningún tribunal se pronunció sobre el fondo de las acusaciones.

Milei describió sus declaraciones como espontáneas y las enmarcó en una disputa ideológica regional. Sostuvo que se le reprocha lo que dice mientras se omiten los insultos que, según él, recibió de dirigentes como Gustavo Petro, Evo Morales, Rafael Correa y Pedro Sánchez.

La crisis comenzó el sábado 25 de julio, cuando Milei intervino en la convención del Partido Liberal en São Paulo, donde respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro. Allí llamó a Lula ladrón, corrupto y presidiario, y dirigió un insulto referido al aspecto físico del ministro del Supremo Alexandre de Moraes. Itamaraty convocó al embajador argentino Daniel Raimondi, calificó el episodio de situación sin precedentes y llamó a consultas a Julio Bitelli. El canciller Mauro Vieira descartó por ahora medidas más severas, como retirar la representación diplomática; la embajada quedó a cargo del ministro-consejero Eduardo Uziel.

El jueves, Brasilia autorizó el regreso de Bitelli sin fijar fecha. Según Infobae, Lula elevó el tono durante el fin de semana en un acto en Ceará, al afirmar que mientras viva la extrema derecha no volverá a gobernar Brasil.