Trump suspende los ataques contra Irán y Teherán niega que exista un acuerdo

Teherán negó ese escenario. La agencia Fars, afiliada a la Guardia Revolucionaria, describió el anuncio como una retirada más de amenazas

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el sábado la suspensión de nuevos ataques contra Irán al afirmar que se habían acordado los términos generales de un entendimiento, una versión que las autoridades iraníes rechazaron horas después.

En un mensaje en Truth Social, Trump sostuvo que Irán y otros países de Oriente Próximo pidieron posponer cualquier ataque tras alcanzarse los parámetros de un acuerdo que incluiría “la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz” y el fin de la amenaza nuclear iraní. Añadió que accedió a cancelar la operación “siempre y cuando sea posible alcanzar un acuerdo rápidamente” y afirmó que Israel se sumaba al compromiso.

Teherán negó ese escenario. La agencia Fars, afiliada a la Guardia Revolucionaria, describió el anuncio como una retirada más de amenazas. Personas próximas al equipo negociador iraní, citadas por medios del país, calificaron las declaraciones de mentira, negaron la existencia de entendimiento alguno sobre Ormuz y reiteraron que el paso permanecerá cerrado mientras Washington mantenga sus acciones hostiles. El ministro de Defensa en funciones advirtió que las declaraciones estadounidenses no confundirán a las fuerzas iraníes.

El anuncio siguió a una conversación telefónica entre Trump y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán. Según la agencia oficial saudí, este subrayó la necesidad de priorizar el diálogo para reducir la tensión regional. Fuentes citadas por Associated Press y el portal Axios indicaron que fue el propio príncipe quien instó a Trump a abstenerse de nuevos ataques. Riad teme que una ofensiva estadounidense contra la infraestructura energética iraní derive en represalias sobre territorio saudí, en un momento en que los hutíes anunciaron un bloqueo naval a la navegación procedente de ese país en el mar Rojo.

Israel, que lanzó la ofensiva junto a Estados Unidos el 28 de febrero pero no formó parte del memorando de junio, aguarda el resultado de la gestión diplomática. Su primer ministro afirmó haber analizado opciones para continuar la campaña.

No es el primer anuncio de este tipo. El 23 de marzo Trump ordenó posponer los ataques durante cinco días; el 26 de marzo amplió un ultimátum; el 7 de abril anunció un alto el fuego de dos semanas con mediación de Pakistán; y el 17 de junio se firmó un memorando de entendimiento que abría sesenta días de negociación y quedó sin efecto.

Irán mantiene prácticamente cerrado Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba en torno al 20% del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo, con el consiguiente impacto en los precios de la energía. El sábado, la agencia británica de seguridad marítima UKMTO registró dos incidentes frente a la costa de Omán: un buque cisterna alcanzado por un impacto de origen desconocido, con daños en la sala de máquinas, y una explosión en el agua junto a otra nave. No hubo víctimas.

Teherán cifra en más de 3.400 los muertos desde marzo, dato sin verificación independiente.