Mueren dos tripulantes al chocar en el aire helicópteros contra incendios en Grecia

Un piloto británico y un segundo coordinador griego, que viajaban en la otra aeronave, sobrevivieron con heridas leves y permanecerán hospitalizados 24 horas en observación

Dos tripulantes murieron el domingo al colisionar en vuelo dos helicópteros que combatían un incendio forestal en la zona de Psatha, en el límite entre Ática y Beocia, al noroeste de Atenas, informó el Cuerpo de Bomberos griego.

Las víctimas son un piloto danés y un coordinador del servicio de bomberos griego. Un piloto británico y un segundo coordinador griego, que viajaban en la otra aeronave, sobrevivieron con heridas leves y permanecerán hospitalizados 24 horas en observación. Los cuatro tripulantes fueron localizados tras el accidente; dos de ellos fueron hallados inconscientes y su muerte se declaró posteriormente. Los nombres no han sido difundidos.

Un video grabado por un testigo muestra a una de las aeronaves alcanzando el rotor de la otra, que se incendia y cae en un barranco. La segunda logró un aterrizaje de emergencia en una zona de vegetación baja. Según el portal Ekathimerini, los supervivientes comunicaron de inmediato la colisión y guiaron a los equipos de rescate hasta el lugar del siniestro.

Se trata de dos helicópteros Bell arrendados por el servicio de bomberos a una empresa australiana, con dos tripulantes cada uno. Habían despegado del aeropuerto militar de Elefsina. Conforme al protocolo, toda la flota de aparatos Bell del país quedó inmovilizada, indicó a la BBC una fuente del ministerio de Protección Civil. La misma fuente precisó que el piloto británico era un aviador privado contratado para la temporada de incendios y que no formaba parte de ningún programa de cooperación entre el Reino Unido y Grecia.

Two Bell 214ST firefighting helicopters collided mid-air while battling a major forest fire in the Psatha area, west of Athens, Greece, triggering a search and rescue operation.



Aircraft involved: One helicopter was Bell 214ST N511EV (serial 28105, built in 1982), while… pic.twitter.com/Jwd3qpLAfj — FL360aero (@fl360aero) August 2, 2026

El accidente se produjo en condiciones meteorológicas adversas. El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, señaló que los vientos alcanzaron fuerza 10 en la escala Beaufort en varias zonas del país. Las rachas impedían a los aviones cisterna cargar agua del mar, por lo que los helicópteros eran el único medio aéreo operativo. Mitsotakis expresó su profundo pesar por lo ocurrido y trasladó sus condolencias a las familias. Tres bomberos habían muerto en acto de servicio el miércoles.

El frente del incendio avanzaba el domingo hacia Megara y su zona industrial, con avisos de evacuación difundidos mediante el sistema de emergencias 112 y patrullas policiales recorriendo viviendas. Aviones Canadair, helicópteros Chinook y aparatos Erickson Air-Crane continúan las labores de extinción.

En Francia, el mayor incendio del país permanece contenido dentro de un perímetro de 420 kilómetros cuadrados, con focos activos y cerca de 3.000 bomberos desplegados, además de un segundo fuego sin contener en Provenza. La evacuación de 224.000 personas en Gironda fue una de las mayores de la historia civil francesa.

Europa es el continente que más rápido se calienta, con un aumento superior al doble de la media global desde los años ochenta, según el servicio Copernicus. Un análisis de World Weather Attribution concluyó que el cambio climático hizo al menos dos veces más probables las condiciones extremas de los incendios franceses.