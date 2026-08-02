Lula pledges defense spending so no one invades Brazil as he confirms his candidacy

“Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente, como han invadido. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra”, afirmó

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva prometió el domingo aumentar la inversión en defensa si gana las elecciones de octubre, al oficializarse su candidatura a la reelección en la convención nacional del Partido de los Trabajadores, celebrada en el centro de convenciones Expo Center Norte de São Paulo.

“Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente, como han invadido. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra”, afirmó. La frase constituye una aparente alusión a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero en Caracas, aunque no lo mencionó por su nombre.

Lula pidió a la militancia de izquierda dejar de considerar la defensa un asunto menor y citó el fortalecimiento de las industrias militares de Reino Unido, Alemania y Japón. Reconoció las reticencias de parte del electorado por la experiencia de la dictadura militar de 1964 a 1985, pero argumentó que el país debe proteger a sus más de 213 millones de habitantes, 8,5 millones de kilómetros cuadrados y más de 8.000 kilómetros de costa en un contexto internacional inestable. En el pasado había criticado el aumento del gasto militar de la OTAN.

El mandatario también anunció que abordará la explotación de tierras raras y minerales críticos, y sostuvo que no permitirá interferencias de China ni de Estados Unidos en la materia. Afirmó que Brasil debe emplear su propia capacidad tecnológica para explotarlos y transformarlos, por tratarse de patrimonio nacional. Las estimaciones internacionales sitúan al país entre los mayores poseedores mundiales de reservas, en gran parte sin explorar, por detrás de China.

La convención proclamó la fórmula integrada por Lula y Geraldo Alckmin, cuya candidatura a la Vicepresidencia había sido ratificada días antes por el PSB. La coalición reúne a siete partidos: PT, PSB, PSOL, Rede, PV, PCdoB y PDT. El presidente del PT, Edinho Silva, formalizó el anuncio.

El acto tuvo un tono contenido, con intervenciones breves orientadas a su difusión en redes. Antes de hablar, Lula criticó que el programa no contemplara oradoras y cedió la palabra a la primera dama, Rosângela Lula da Silva, impulsora del plan nacional contra el feminicidio. También intervinieron Alckmin y el candidato al gobierno de São Paulo, Fernando Haddad.

A sus 80 años, Lula evitó referirse de forma directa a sus adversarios y sostuvo que la suya es la única candidatura que no necesitará recurrir a mentiras durante la campaña. Tampoco mencionó a Donald Trump, cuya ofensiva arancelaria ha dominado la agenda de las últimas semanas, salvo por una broma aislada.

El lanzamiento formal de la campaña está previsto para el 16 de agosto en el estadio Vila Euclides, en São Bernardo do Campo. Los sondeos dan a Lula una ventaja sobre el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor. El jueves, el Supremo Tribunal Federal autorizó una investigación sobre el hijo mayor del presidente por presunto tráfico de influencias.