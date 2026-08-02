Bachelet queda cuarta en el primer sondeo del Consejo de Seguridad y afronta el debate en Uruguay

Bachelet, de 74 años, exdirectora de ONU Mujeres y ex alta comisionada para los Derechos Humanos, afronta una situación singular: su candidatura carece del respaldo del Gobierno de su propio país

La expresidenta chilena Michelle Bachelet quedó en cuarto lugar en la primera consulta informal del Consejo de Seguridad sobre los aspirantes a suceder a António Guterres al frente de las Naciones Unidas, celebrada el jueves a puerta cerrada en Nueva York.

Según cifras atribuidas a fuentes diplomáticas, la costarricense Rebeca Grynspan encabezó la ronda con diez votos favorables, uno en contra y cuatro sin opinión, seguida por la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, con nueve, dos y cuatro, y por el argentino Rafael Grossi, con siete, cinco y tres. Bachelet obtuvo seis apoyos, cinco votos en contra y cuatro sin opinión. Detrás quedaron el senegalés Macky Sall, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y el ugandés Olara Otunnu, incorporado a la carrera en los últimos días.

El resultado es formalmente secreto. El presidente rotatorio del Consejo, el embajador congoleño Zénon Mukongo Ngay, confirmó la celebración del sondeo sin difundir cifras, y no se conoce el sentido del voto de cada uno de los quince miembros. Los sondeos son informales y no vinculantes: sirven para medir la viabilidad de las candidaturas antes de que el Consejo recomiende un nombre a la Asamblea General. El mandato de Guterres concluye el 31 de diciembre.

Bachelet, de 74 años, exdirectora de ONU Mujeres y ex alta comisionada para los Derechos Humanos, afronta una situación singular: su candidatura carece del respaldo del Gobierno de su propio país. Fue presentada en febrero por el entonces presidente Gabriel Boric junto a los gobiernos de México y Brasil, pero en marzo el Ejecutivo de José Antonio Kast retiró el patrocinio, con el compromiso de no apoyar a otro aspirante.

El Gobierno chileno argumentó que las probabilidades de éxito eran bajas por el número de candidaturas latinoamericanas y la falta de apoyo entre los cinco miembros permanentes. La oposición atribuyó la decisión a presiones de Washington, sin aportar pruebas.

Brasil y México mantuvieron su respaldo. Fuentes diplomáticas brasileñas señalaron que la candidatura es prioritaria para Luiz Inácio Lula da Silva. Un grupo de excancilleres chilenos de distintas tendencias se organizó para asesorar a Bachelet y concertar reuniones con miembros del Consejo. Heraldo Muñoz, canciller durante su segundo mandato, sostuvo que el patrocinio de ambos países compensa el retiro chileno y que el resultado del jueves se recibió con tranquilidad.

Académicas consultadas por EFE señalaron que no hay antecedentes recientes de un caso similar. La ONU procura una rotación regional no escrita que correspondería ahora a América Latina, y varios Estados reclaman que el cargo recaiga por primera vez en una mujer. Según EFE, los siete aspirantes debaten el lunes en Uruguay.