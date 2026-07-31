“No se puede comprar una casa a base de estabilidad”: el mensaje de Georgieva en Montevideo

“No se puede poner la estabilidad en un refrigerador. No se puede comprar una casa solo a base de estabilidad. Realmente se necesita más crecimiento”, afirmó la jefa del FMI

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, elogió el jueves la solidez macroeconómica e institucional de Uruguay, pero instó a las autoridades a asumir mayores riesgos para traducir esa estabilidad en crecimiento.

“No se puede poner la estabilidad en un refrigerador. No se puede comprar una casa solo a base de estabilidad. Realmente se necesita más crecimiento”, afirmó durante su intervención en las Jornadas Anuales de Economía organizadas por el Banco Central del Uruguay. Al cerrar, pidió proteger lo alcanzado y agregar “un poco más de coraje” para afrontar el nuevo escenario internacional.

Georgieva destacó el consenso social que sustenta las políticas uruguayas y lo consideró un activo frente a un mundo cada vez más polarizado. Señaló que el país mantiene una deuda pública en torno al 60% del producto interno bruto y una matriz eléctrica con un 98% de generación renovable. Entre las áreas con potencial identificó la capacidad logística para servir a los países vecinos, una mayor eficiencia de costos en los servicios públicos, la simplificación de trámites para las pequeñas y medianas empresas y la preparación de la sociedad ante el impacto de la inteligencia artificial.

En materia monetaria, valoró la reducción de la inflación al 4,5% y el anclaje de las expectativas, pero recomendó no apresurarse a fijar una meta más baja mientras persistan los choques externos, en particular sobre los precios de la energía. También respaldó la estrategia de desdolarización del Banco Central: sostuvo que un mayor uso de la moneda nacional refuerza la capacidad de respuesta ante impactos que el país no controla, y recomendó incentivar el ahorro en pesos mediante mejores rendimientos.

El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, había advertido el miércoles que las decisiones financieras de los uruguayos siguen marcadas por el temor heredado de la crisis de 2002. Georgieva comparó esa conducta con la experiencia de Bulgaria, su país natal.

En su análisis del contexto global, la titular del FMI describió la transición desde un orden predecible hacia un sistema con múltiples centros de gravedad, y advirtió que el proteccionismo y la fragmentación comercial podrían recortar hasta un 7% del producto mundial. El organismo prevé una inflación global de 4,7% para este año y considera que un repunte encarecería el servicio de la deuda. Citó el conflicto en Oriente Medio y las tensiones en el estrecho de Ormuz entre los factores de vulnerabilidad. Sobre la inteligencia artificial, estimó que podría aportar hasta 0,8 puntos porcentuales al crecimiento anual global, aunque afectará al 40% de los empleos en el mundo y hasta el 60% en las economías avanzadas.

Georgieva sostuvo que América Latina tiene una oportunidad única de aprovechar su potencial mediante una mayor integración regional. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, definió la visita como una visita política.