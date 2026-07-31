El Supremo brasileño autoriza investigar al hijo mayor de Lula por presunto tráfico de influencias

No existe imputación ni acusación formal. La autorización abre la fase preliminar de recolección de pruebas, al término de la cual la Fiscalía decidirá si formula cargos

El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil André Mendonça autorizó el jueves a la Policía Federal a abrir una investigación sobre Fábio Luís Lula da Silva, hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por indicios de tráfico de influencias y corrupción.

No existe imputación ni acusación formal. La autorización abre la fase preliminar de recolección de pruebas, al término de la cual la Fiscalía decidirá si formula cargos. El empresario, de 51 años y conocido como Lulinha, mantiene la presunción de inocencia.

Los investigadores sospechan que habría intervenido, junto con la empresaria Roberta Luchsinger, en favor de la firma World Cannabis, vinculada al lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, para facilitar el suministro de medicamentos a base de cannabis medicinal al sistema público de salud. Las gestiones habrían alcanzado al Ministerio de Salud y al gabinete de la Presidencia. Según un testimonio recogido por la Policía Federal, Luchsinger presentó al lobista al hijo del presidente. El acuerdo no llegó a concretarse.

La solicitud policial se presentó a finales de julio, durante el receso judicial. La analizó inicialmente Alexandre de Moraes, de guardia en la presidencia de la Corte, quien pidió dictamen a la Procuraduría General. Esta concluyó que los levantamientos de secreto bancario habían revelado hechos sin relación con la investigación previa sobre el Instituto Nacional del Seguro Social y propuso sortear un nuevo relator, que resultó ser Mendonça.

Camilo Antunes ya enfrenta cargos en esa causa separada, que investiga el desvío de hasta 6.300 millones de reales, unos 1.240 millones de dólares, en descuentos aplicados a jubilados y pensionistas. Los vínculos de Fábio Luís da Silva con el lobista fueron examinados en aquel expediente, en el que no figura como investigado.

Sus abogados sostienen que la nueva investigación responde a que no se hallaron irregularidades en el caso anterior. Uno de ellos, Guilherme Suguimori Santos, declaró a Folha de São Paulo que no puede construirse una teoría nueva para empezar de cero y estirar el asunto hasta las elecciones.

El presidente afirmó que no intervendrá. “Si a mi hijo le acusan de cualquier cosa, será tratado como el hijo de cualquier persona. No habrá ningún privilegio, yo jamás pediré que un comisario, un juez, no haga las cosas correctas”, dijo en el pódcast Inteligência Ltda, y agregó que su hijo tendrá que probar su inocencia, pese a que la carga de la prueba corresponde a la acusación.

Brasil celebra elecciones el 4 de octubre y la campaña arranca oficialmente a mediados de agosto. Lula busca un cuarto mandato y los sondeos le dan una ventaja ajustada sobre el senador Flávio Bolsonaro, cuyo padre cumple prisión por la trama golpista.