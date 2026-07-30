Un periodista británico propone destinar los impuestos de Enzo Fernández a las Falklands/Malvinas

Winter formuló la propuesta en un programa televisivo conducido por Piers Morgan

El periodista deportivo británico Henry Winter propuso que los impuestos que el futbolista argentino Enzo Fernández paga en el Reino Unido se destinen a la defensa de las Falklands/Malvinas, como forma de castigo tras la apertura por parte de la FIFA de procedimientos disciplinarios contra la Asociación del Fútbol Argentino.

Winter formuló la propuesta en un programa televisivo conducido por Piers Morgan. Sostuvo que si estuviera en el Gobierno británico plantearía que la contribución fiscal del jugador, que estimó en más de dos millones de libras anuales, se transfiriera al archipiélago para que sus habitantes decidieran su uso. La cifra es una estimación del propio Winter sobre las finanzas privadas del futbolista y no ha sido verificada. Se trata de una opinión emitida en un espacio televisivo: no existe indicio alguno de que el Gobierno británico o la FIFA contemplen una medida semejante.

Fernández, sin embargo, no figura entre los imputados. Los procedimientos abiertos por la Comisión Disciplinaria el 29 de julio alcanzan a Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, el asistente técnico Roberto Ayala y el español Gavi, además de la AFA. El mediocampista del Chelsea fue expulsado durante la final por doble amonestación, cerca del cierre del tiempo reglamentario, y no por los incidentes posteriores al pitido final.

Winter cuestionó también la eficacia de una multa económica, al considerar que resultaría irrelevante frente a los ingresos que la selección argentina obtuvo por su recorrido en el torneo, y propuso retirar a Argentina el partido que tiene asignado en la edición del centenario del Mundial 2030. Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán un encuentro cada uno de esa edición; el resto se disputará en España, Portugal y Marruecos. Morgan, por su parte, había difundido tras la semifinal un mensaje con un insulto soez contra el plantel argentino y una alusión al resultado de la guerra de 1982.

El expediente contra la AFA se refiere a cuatro artículos del Código Disciplinario, entre ellos el uso de un evento deportivo para manifestaciones ajenas a lo deportivo y la discriminación. La FIFA aludió a cánticos y gestos presuntamente discriminatorios, retrasos en el inicio de los partidos, incumplimiento de protocolos y exhibición de mensajes inapropiados. Los imputados podrán presentar su posición antes de la resolución.

La bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” fue exhibida el 16 de julio en Atlanta, tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra en semifinales. Existe un precedente directo: en 2014 la FIFA multó a la AFA con 30.000 francos suizos por desplegar la misma leyenda antes de un amistoso ante Eslovenia.

Argentina reclama la soberanía sobre el archipiélago, que es territorio británico de ultramar. En el referéndum de 2013, los isleños votaron mayoritariamente por mantener ese estatus.