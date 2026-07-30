Milei habilita por decreto la expulsión de extranjeros por mensajes de odio contra Argentina

“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, señaló la Oficina del Presidente al difundir la medida

El presidente argentino Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia que habilita a impedir el ingreso al país, cancelar residencias ya otorgadas y expulsar a extranjeros que dirijan o inciten expresiones de odio, discriminación o violencia por razones de nacionalidad, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios.

La norma, el DNU 681/2026, se publicó el jueves en el Boletín Oficial y modifica la Ley de Migraciones. En sus fundamentos, el Gobierno sostiene que han aumentado considerablemente los mensajes de odio y los actos de hostilidad y menosprecio dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional, y que esas conductas representan un riesgo para la convivencia y la paz social. El texto aclara que la disposición no podrá aplicarse a expresiones de disenso ideológico ni a la crítica política, académica o ciudadana que constituya ejercicio legítimo de derechos constitucionales.

“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, señaló la Oficina del Presidente al difundir la medida, que vinculó con manifestaciones recientes de hostilidad hacia el país.

El decreto llega tras la controversia desatada en redes sociales durante y después del Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, en el que la selección argentina cayó ante España en la final. Las críticas viralizadas abarcaban desde supuestas ayudas arbitrales al equipo argentino hasta acusaciones de racismo.

Milei afirmó el 26 de julio que el gobierno de Brasil financió el 25% de esa supuesta campaña, con respaldo de México y del Partido Demócrata estadounidense. No presentó pruebas y las acusaciones no han sido acreditadas. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, negó que su gobierno impulsara campaña alguna. El canciller argentino, Pablo Quirno, mencionó el miércoles como parte de ese fenómeno publicaciones de la cantante española Rosalía —que llegó este jueves a Buenos Aires para una serie de conciertos— y de los actores Samuel L. Jackson y Javier Bardem.

La medida generó objeciones jurídicas y políticas. El constitucionalista Félix Lonigro sostuvo que este tipo de restricciones debe ajustarse al principio de legalidad y ser legislado por el Congreso. El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, que avaló la medida en términos generales, cuestionó su vaguedad y pidió que no se convierta en una herramienta selectiva. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, la calificó de inconstitucional, y la exdirectora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, señaló que si otros países aplicaran criterios equivalentes, el propio Milei tendría vedado el ingreso a varios.

El episodio sigue a los insultos que Milei dirigió el sábado 25 de julio en São Paulo contra el presidente brasileño y contra un juez del Supremo Tribunal Federal, incluido un agravio referido al aspecto físico del magistrado, que derivaron en el llamado a consultas del embajador brasileño en Buenos Aires.